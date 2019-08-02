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ارتفاع في درجات الحرارة في بعض المناطق بالسلطنة

الجمعة 02 أغسطس 2019 01:28 م بتوقيت مسقط

ارتفاع في درجات الحرارة في بعض المناطق بالسلطنة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس غائم جزئيا الى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع. وصحو الى غائم جزئيا على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة واحتمال تصاعد الغبار بفعل الرياح النشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة  مسقط 40 / 30 وفي مدينة صلالة 27 / 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 45 درجة في ولايات العامرات والبريمي ونزوى وبهلاء وادم والمضيبي ودبا وفي فهود وأدناها 14 درجة في جبل شمس.

 

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