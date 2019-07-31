الشريقي يشيد بالتزام زوار مهرجان صلالة السياحي بالتعليمات: المخالفات قليلة جدا

صلالة – الرؤية

أشاد المقدم المر بن أحمد الشريقي ضابط مركز شرطة أمن مهرجان صلالة السياحي، بالتزام زوار المركز وتقيدهم بلائحة الممنوعات المحظور دخولها إلى المتنزه، والالتزام باللباس المحتشم وفق العادات والأعراف، مؤكداً أنّ المخالفات التي تم رصدها قليلة جداً.

وأشار الشريقي إلى أنّ مركز شرطة أمن مهرجان صلالة يقوم بدور حيوي ومحوري في تنظيم العملية الأمنية وحفظ الأمن والنظام وبث الطمأنينة في نفوس مرتادي المتنزه، ومراقبة سير الفعاليات وتلقي مختلف البلاغات والتعامل معها بكل سلاسة، إلى جانب توجيه الزوار والإجابة عن استفساراتهم، وتسيير الدوريات من أجل تحقيق انسيابية الحركة المرورية والتقليل من الازدحام الذي يحدث في الطرقات حول المتنزه وفي المواقف نتيجة كثافة الزوار والمركبات المتواجدة ومراقبة بوابات الدخول والخروج الخاصة للجمهور.

وفيما يتعلق بتلقي البلاغات أوضح المقدم ضابط مركز شرطة أمن مهرجان صلالة السياحي؛ أنّه يتم التعامل مع البلاغات حسب الحدث نفسه ومدى جسامته ومن البلاغات الشائعة التي ترد هي ضياع الأطفال من ذويهم، إضافة إلى المقتنيات الشخصية التي يتم فقدانها من قبل أصحابها حيث يتم رصدها في السجل المعد لذلك وتوجيه دورياتنا الراجلة للبحث عنها وتوجيه النداءات عبر مكبرات الصوت، وعندما تصل إلى رجال الشرطة سواء من قبل أفراد الدوريات أو الجمهور يتم الاتصال المباشر بأصحاب المقتنيات المعثور عليها وتسليمها لهم بعد التأكد من هويتهم وفق الإجراءات المعمول بها، وهذان البلاغان من أكثر البلاغات الواردة كما أوضح المقدم.

وحول تواجد الشرطة النسائية في المهرجان قال إنّ للشرطة النسائية دور مهم بسبب وجود أعداد كبيرة من النساء والأطفال في المتنزه، ومن المهم تواجدها في الأماكن التي تشهد كثافة في الحضور النسائي، وتقوم بدورها الأمني في المهرجان والتعامل مع البلاغات والأحداث التي تتعلق بالنساء خاصة وبالأطفال والأشياء الأخرى عامة.

وفيما يخص الصعوبات أوضح أنّ هناك بعض المعوقات التي نواجهها بشكل يومي مثل عدم اتباع بعض الزوار للتعليمات والإتيان بتصرفات تضايق الآخرين.

وقال المقدم الشريقي ضابط مركز شرطة أمن مهرجان صلالة إنّ العديد من تشكيلات الشرطة تشارك في فعاليات مهرجان صلالة ويؤدي كل منها دورا مهماً حسب تخصصه، ويأتي في مقدمة هذه التشكيلات شرطة المهام الخاصة التي تتولي الإشراف على العملية الأمنية للمهرجان، وتواجد الحافلة التوعوية التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمعرضها التوعوي، وللإدارة العامة للمرور دور بارز كالعادة في ضبط الحركة المرورية خارج وحول المركز، إضافة إلى بعض الإدارات التخصصية بقيادة شرطة محافظة ظفار، وتشكيلات أخرى مساندة. كما أنّ للهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف دورا حيويا في التأكد من توفر شروط الحماية المدنية داخل المركز والتعامل الفوري مع أي حوادث.

ونصح زوار المهرجان بضرورة الحذر والمحافظة على أطفالهم أثناء تواجدهم في مختلف المواقع ومراقبتهم وعدم الانشغال عنهم والمحافظة على مقتنياتهم الشخصية والإبلاغ عن الملاحظات والحالات المشتبه فيها فوراً، كما نصح الزوار بالالتزام بارتداء الملابس المحتشمة وعدم مضايقة الآخرين بالإتيان بتصرفات مزعجة مثل الصراخ والحركات المستفزة، وعدم تصويرهم بالهواتف المحمولة دون أخذ الإذن منهم، والاستماع إلى الإرشادات التي تصدر عن المختصين وخاصة فيما يتعلق بالدخول إلى مواقف المركبات والمداخل المخصصة لمواقع المهرجان.