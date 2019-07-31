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وزير الخارجية الإيراني: الإمارات دولة جارة

الأربعاء 31 يوليو 2019 06:48 م بتوقيت مسقط

وزير الخارجية الإيراني: الإمارات دولة جارة

طهران - الوكالات

 

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن الإمارات دولة جارة كما السعودية والبحرين، معربا عن أمله في أن يتقلص عدد أعضاء فريق "ب" ويقتصر على نتنياهو وبولتون.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين بعد ختام اجتماع مجلس الوزراء، وحول التغيير في نهج الإمارات تجاه القضايا الإقليمية، صرح وزير الخارجية قائلا: "لقد ذكرنا دائما أننا مهتمون بعلاقات حسن الجوار، دولة الإمارات جارتنا كما هي السعودية والبحرين".

وأضاف ظريف أن "المسؤولين الإيرانيين قالوا دائما إننا مهتمون بعلاقات حسن الجوار، إذا غيروا سياساتهم وتوقفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وبشأن طلب بومبيو إجراء محادثات مع وسائل الإعلام الإيرانية، أفاد جواد ظريف بأن زيارته إلى الولايات المتحدة هي "لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، وهناك، تطلب وسائل الإعلام الأمريكية مني إجراء مقابلات، وأنا أرد بشكل إيجابي على بعض تلك الطلبات على أساس احترامي للشعب الأمريكي"، مشددا على أن بلاده لا تعادي الشعب الأمريكي، ولكنها ترفض سياسات الحكومة الأمريكية.

وبين ظريف أن معظم المقابلات التي أجراها لم تبث بشكل مباشر، وجرت جميعها في مقر إقامته لأنه لا يسمح له بالذهاب إلى الاستوديوهات.

وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن بومبيو بدأ حاليا سياسته الدعائية، فيما كانت هناك طلبات عديدة لإجراء مقابلات مع المسؤولين الأمريكيين، والتي رفضت كلها، مضيفا: "لكنه الآن يريد أن يقول إننا لا نستطيع التحدث إلى الشعب الإيراني، وهي خدعة تافهة للغاية لأنه كانت لديهم الفرصة للتحدث مع الشعب الإيراني لكنهم رفضوها".

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