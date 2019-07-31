دورات تدريبية من "أكاديمية إشراقة" لتأهيل 6 مؤسسات ناشئة

مسقط – الرؤية

نظمت أكاديمية إشراقة لريادة الأعمال سلسلة من الدورات التدريبية لستة مؤسسات عمانية ناشئة عاملة في قطاع تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية. وقامت كلية إشراقة لريادة الأعمال، والتي تعمل ضمن إشراقة - جناح كيمجي رامداس للتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع الجهات الرسمية لدعم وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) والمركز الوطني للأعمال لتسهيل برنامج حاضنة الأفكار الريادية القابلة للتحوّل إلى مشاريع أعمال.

وتتضمن مشاريع تطبيقات الأجهزة الذكية العديد من الأفكار المبتكرة مثل تطبيق خدمات تنظيم حفلات الأعراس وتطبيق بطاقات امتياز خاصة بالمرأة، وسوق افتراضي لبيع قطع غيار السيارات، وتطبيق لحجز خدمات تصليح وصيانة المكيّفات، وتطبيق خدمات التوصيل إلى المنازل وتطبيق المرشد السياحي.

وقال نيليش كيمجي، عضو مجلس الإدارة في كيمجي رامداس: ضمن الجهود الهادفة إلى تنمية الاقتصاد في السلطنة، يجب تخصيص المزيد من الاهتمام لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تنميتها واستدامتها. ونلتزم بمواصلة دعمنا لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع أعمال تحقق الإيرادات، وتمكين المؤسسات من توفير فرص توظيف بالإضافة إلى تعزيز روح ريادة الأعمال بين الشباب في السلطنة. ونحن على ثقة بأن المواهب الوطنية ستقدم إضافة نوعية إلى الاقتصاد الوطني وتساهم في دفع عجلة التنوع الاقتصادي الذي نسعى إليه لنمو وتطوير الأمة.

وقال نديم أحمد، المدير العام لمعهد كيمجي للتدريب: من دواعي سرورنا وفخرنا أن يكون لنا دور في تحقيق نموّ مستدام لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من خلال المعرفة والخبرات الواسعة التي يقدّمها مدرّبونا الخبراء لتوفير فرص النموّ والتطوير لرواد الأعمال المستقبليين. واستطاع المشاركون الحصول على تصوّر واضح عن أفكارهم ومشاريعهم من البداية بالإضافة إلى الاستفادة من دورات تدريبية توجيهية وتعريفية لتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع أعمال تجارية.