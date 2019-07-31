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شهادة اعتراف دولية لـ"الوطنية للخدمات الأمنية"

الأربعاء 31 يوليو 2019 06:15 م بتوقيت مسقط

شهادة اعتراف دولية لـ"الوطنية للخدمات الأمنية"

 

مسقط – الرؤية

 

حازت المجموعة الوطنية للخدمات الأمنية على شهادة اعتراف دولي من منظمة CREST الدولية في مجال خدمات الفحص الأمني السيبراني. وتعد المجموعة الوطنية من أوائل الشركات التي تحصل على الإنجاز المميز على مستوى المنطقة في مجال الفحوصات الأمنية السيبرانية.

ومنذ إنشائها عملت المجموعة الوطنية للخدمات الأمنية بجد وثبات لتكون قيمة مضافة في السوق العمانية، ولكي تساهم مساهمة واسعة ملموسة في تطوير المجال الذي تعمل فيه، وقد ساهم تميز أعمالها في الآونة الأخيرة من خلق هوية مميزة لها حضور مميز في خدمة القطاعين العام والخاص في مجال الأمن السيبراني، وبخاصة في ظل تنامي التهديدات والمخاطر السيبرانية عالميًا.

 

وقال طلال بن الزبير بن محمد الزبير الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية للخدمات الأمنية: سعداء بتحقيق هذه الشهادة المميزة والدالة على كفاءة المجموعة، وأن نتفرد بهذا الاعتراف الدولي على المستوى العربي والشرق الأوسط بصورة عامة، فهذه خطوة للأمام تؤكد على قدرة الشركات العمانية أن تكون منافسة في المجالات التي تعمل عليها وأن الشباب العماني قادر على أن يصنع التميز على مستوى العالمي والمنافسة مع نظرائه في الأسواق العالمية.

وأضاف الزبير: نحن شركة عمانية رائدة في مجال الأمني السيبراني، ونقدم خدمات وحلول استشارية، والخدمات المدارة، والفحوصات الإلكترونية وحفظ المعلومات، وتقديم الحلول بكل ما له علاقة بالأمن السيبراني، ولا شك أنَّ حصولنا على شهادة CREST العالمية سوف يعزز من ثقة عملائنا، وكذلك سيعزز ثقتنا بأنفسنا وبقدرتنا على التميز والإبداع بما يرضي عملاءنا وشركاءنا.

 

 

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