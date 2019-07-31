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بالفيديو.. استقبال خاص لأكبر حاج

الأربعاء 31 يوليو 2019 02:25 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. استقبال خاص لأكبر حاج

جدة - الوكالات

استقبلت صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صباح اليوم الأربعاء، المعمر الإندونيسي أوهي عيدروس سمري، البالغ من العمر 130 عاما.

ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة المعمر الإندونيسي وعائلته المكونة من 6 أشخاص خلال موسم حج 2019، ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة".

وفور وصوله كان باستقباله مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي عبدالمجيد الأفغاني، ومدير مناوب قوة جوازات الحج العقيد سالم القحطاني ومدير العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي تركي الذيب.

وأعرب أوهي عيدروس عن بالغ سعادته كونه أحد ضيوف الملك سلمان. وأوضحت ابنته سيتي رحيلا، أن والدها لم يسبق له أداء مناسك الحج.

 

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