"جولدن توليب" السيب خارج الخدمة للتطوير





مسقط – الرؤية



أعلنت العمانية لخدمات الطيران أنّ فندق جولدن توليب السيب سيكون خارج الخدمة بعد اليوم الأربعاء، للاستفادة من أرض الفندق في مشاريع مستقبلية، تستهدف النهوض بقطاع ضيافة الطيران خلال الفترة القادمة وفق استراتيجية ورؤية واضحة تتوافق مع المنظومة المتكاملة لقطاعي الطيران والسياحة في السلطنة.

ويعد فندق جولدن توليب السيب (الذي كان يعرف سابقًا باسم نوفوتيل السيب مسقط) من أقدم فنادق العاصمة حيث تمّ تأسيسه في 1984م من قبل المجموعة المتخصصة في قطاع الضيافة العالمية "أكور للفنادق". وفي عام 2004م بدأت مجموعة فنادق جولدن توليب للضيافة بإدارة وتشغيل الفندق بإشراف من وزارة التجارة والصناعة. وفي عام 2009م تم نقل ملكية الفندق إلى الطيران العماني، واستطاع أن يصنع لنفسه مكانةً خاصة بفضل مستوى الضيافة المتميز الذي اشتهر بها. وفي فبراير 2018م تم الإشراف عليه من قبل العمانية لضيافة الطيران وهي إحدى شركات العمانية لخدمات الطيران.

وقال الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي - الرئيس التنفيذي للعمانية لخدمات الطيران: إنّ مشروع تنفيذ فندق جديد سيتماشى مع التطوّر الملحوظ الذي يشهده قطاع الضيافة، ونعمل حالياً على التفاوض مع أحد المشغلين العالميين للفنادق، آخذين في الاعتبار أهمية العلامة الفندقية الجديدة التي لابد أن تنفرد بأسلوبها وتصميمها وبما يعكس القيمة التاريخية للضيافة العمانية. وأشار الشعيلي إلى أنّ المشروع والذي ستعلن عنه المجموعة العمانية للطيران بشكله المتكامل في وقت لاحق، سيراعي كافة المتطلبات المستقبلية في ظل ما تشهده السلطنة من ازدهار سـياحي وفي ظل الجهود المتواصلة ومساهمتها الفعالة في تحقيق النجاح الذي تطمح له دائماً.