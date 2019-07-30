"تقنية المعلومات" تدعم 649 سفيرا للسلامة المعلوماتية في مجال "الاختراق الأخلاقي"

مسقط - ياسر الشبيبي

قال المهندس بدر بن علي الصالحي مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية إنَّ هيئة تقنية المعلومات تواصل دعم الكفاءات العمانية المتخصصة في الأمن السيبراني وكل من لديهم المهارات في عمليات الاختراق الإلكتروني الأخلاقي والتعرف على الثغرات الأمنية والتصدي لها.

وأضاف الصالحي أنَّ المركز الوطني للسلامة المعلوماتية التابع للهيئة مهتم بأصحاب تلك القدرات للاستفادة منها في أمور إيجابية تفيد المجتمع وتساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية (عمان الرقمية) حيث تسعى الهيئة إلى رعاية الكوادر الوطنية المتميزة في الاختراق الأخلاقي من خلال البرامج التدريبية والمسابقات المتخصصة وكذلك من خلال التوجيه والإرشاد بما يساعدهم على صقل مهاراتهم وقدراتهم الاستثنائية ومساعدتهم في الحصول على فرص وظيفية في مؤسسات القطاعين العام والخاص أو التوجه إلى ريادة الأعمال من خلال فتح مشاريع وشركات متخصصة في مجال تقديم خدمات الأمن السيبراني. وحول البرامج والمبادرات التي ترعاها الهيئة ممثلة في المركز، قال الصالحي: أطلقت الهيئة مجموعة من المبادرات لرعاية هذه المواهب وتوجيههم للاستفادة من مهاراتهم في مختلف تخصصات تقنية المعلومات؛ ففي مجال أمن المعلومات أطلقت الهيئة برنامج سفراء السلامة المعلوماتية والذي يعتبر منصة تجمع المتخصصين والأكاديميين والخبراء والباحثين والمهتمين بتقنية المعلومات والاتصالات، ويضم البرنامج حتى اليوم 649 سفير سلامة معلوماتية منهم: 170 سفيرا متخصصا و304 سفيرا أكاديميا و175 سفير عاما، وجميع هؤلاء السفراء يتم التواصل معهم بصفة مستمرة في كل ما له علاقة بالتوعية والبحوث المرتبطة بأمن المعلومات، كما يتم إشراكهم في المؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في تقنيات المعلومات والاتصالات عمومًا وفي مجال أمن المعلومات على وجه الخصوص، ومن ثم يقوم هؤلاء الأعضاء بدور السفراء في نقل ما تعلموه إلى المجتمع.

وعن المسابقات التي تنظمها الهيئة في مجال الأمن السيبراني، قال الصالحي: نظرا لأهمية المسابقات في صقل مهارات الكفاءات الوطنية وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم؛ فإنَّ الهيئة تنظم عدداً من المسابقات المتخصصة التي تسعى من خلالها إلى توفير بيئة مُناسبة لتبادل الخبرات بين المشاركين والاستفادة من توصيات المحكمين والخبراء من المركز الوطني للسلامة المعلوماتية وكذلك من الشركات الداعمة لهذه المسابقات ومنها: مسابقة "اكتشفني" وهي مسابقة تعليمية نظمتها الهيئة في عام 2015 وشارك فيها أكثر من 600 متخصص، وتعتمد فكرتها على استخدام موقع إلكتروني يحتوي على ثغرات أمنية، حيث قام المشاركون باكتشاف تلك الثغرات واقتراح الحل الأمثل لمُعالجتها وطرق الحماية منها، حيث هدفت المسابقة إلى البحث عن المهارات البشرية المتميزة في مجال اكتشاف الثغرات الإلكترونية، وتنمية مهارات المشاركين على "الهكر" الإيجابي.

ودعا الصالحي أصحاب المواهب في مجال الأمن السيبراني للتواصل مع المركز الوطني للسلامة المعلوماتية والتعرف على البرامج والمبادرات التي ترعاها الهيئة لتشجيع ودعم هذه الفئات ولأن يكونوا منتجين ومفيدين لوطنهم في مجال الاختراق الأخلاقي وفي التصدي للهجمات الإلكترونية والبرامج الخبيثة التي تستهدف المؤسسات والأفراد على حد سواء.