"الخدمة لإعادة التدوير" تحقق 50% زيادة في كفاءة إدارة النفايات

مسقط – الرؤية

حققت شركة الخدمة لإعادة التدوير لصاحبيها ماجد بن سعود البطاشي ومحمود بن عبدالله العامري أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة وشركة مياه الواحة، العلامة التجارية الرائدة لإنتاج وتوزيع مياه الشرب في السلطنة وإحدى شركات مجموعة الزبير، تقدما كبيرا في إدارة النفايات لشركة الواحة مما ساهم بشكل كبير في تقليل وقت جمع النفايات والتخلص منها بحسب أفضل المقاييس البيئية.

وتأتي هذه النتائج بعد أن قام مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة بتسهيل حصول شركة الخدمة لإعادة التدوير أحد المشاريع الفائزة في برنامج الدعم المُباشر لعام 2017 من مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة على فرصة لتوقيع اتفاقية خدمية مع شركة مياه الواحة من أجل جمع وتدوير النفايات في فبراير الماضي.

ومنذ توقيع الاتفاقية قامت شركة الخدمة لإعادة التدوير بتزويد الواحة للمياه بحلول أكثر ملاءمة لجمع النفايات مثل الحاويات المتنقلة الكبيرة، وتمكنوا من تقليل وقت الإزعاج وزيادة الكفاءة خلال العملية في المصنع عند جمع النفايات بنسبة 50%، بالإضافة إلى إمكانية فرز النفايات وإعادة تدويرها واستخدامها بما يتماشى مع المعايير التي وضعتها شركة عُمان للخدمات البيئية القابضة (بيئة).

وقال علي شاكر مستشار - تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: سعداء بالتقدم الملموس في التعاون بين الخدمة لإعادة التدوير ومياه الواحة، حيث ساهمت الخدمة لإعادة التدوير أحد أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة بتقديم خدمات مميزة لشركة مياه الواحة وذلك من خلال توفير نظام لإدارة النفايات والتخلص منها بطرق صديقة للبيئة من خلال إعادة تدوير المخلفات والتخلص منها بطريقة توافق المعايير في هذا المجال، مضيفاً أنَّ الخدمة لإعادة التدوير ساهمت بالتقليل من الوقت الضائع بسبب جمع النفايات في المصنع بنسبة تصل إلى 50 في المائة إضافة إلى تقليل المساحة المخصصة لذلك.

وقال سانجاي ثاكور، مدير المصنع في شركة مياه الواحة: ساهمت هذه الاتفاقية في التخلص من جميع النفايات في عدد من شركاتنا ووفق أفضل الأساليب المعتمدة من قبل شركة بيئة القابضة، ونحن سعيدون بالخدمات التي تُقدمها شركة الخدمة لإعادة التدوير والتي تقوم بإدارة النفايات باحترافية مما ساهم في خفض الجهود التي نبذلها للتقليل من التأثير البيئي السلبي وذلك من خلال التعامل مع النفايات بطرق وأساليب معتمدة دوليًا.

وقال ماجد البطاشي: سعداء بالثقة التي أولتنا إياها شركة مياه الواحة ونسعى إلى مواصلة تقديم خدمات مميزة ومنافسة. مشيراً إلى أنَّ هذا النجاح يأتي بفضل الدعم اللامحدود من قبل مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة وذلك من خلال الخدمات التي قدمها في توسيع عملياتنا التجارية وتطويرها.

وقد سهل مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة حصول أعضائه ماجد بن سعود البطاشي وشريكه محمود بن عبدالله العامري مؤسسي شركة الخدمة لإعادة التدوير على فرصة اتفاقية خدمية مع شركة مياه الواحة إحدى شركات مجموعة الزبير، حيث تنص الاتفاقية على أن تقوم شركة الخدمة لإعادة التدوير على تجميع مخلفات شركة مياه الواحة بشكل يومي من الورق والبلاستيك وإعادة تدويرها وفق المعايير المعتمدة من قبل الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" والتي تمتلكها الحكومة وتعمل على تبسيط خدمة إدارة النفايات في السلطنة.