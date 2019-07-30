"الكتاب والأدباء" تواصل استعراض أدوات الناقد الأدبي

مسقط - الرؤية

تتواصل بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء، لليوم الرابع على التوالي، حلقة عمل بعنوان "أدوات النّاقد الأدبي: المعرفة والممارسة"، يُقدمها الدكتور محمد الشحات أستاذ النقد ونظرية الأدب، بمشاركة مجموعة من المهتمّين بالنقد الأدبي، والمعنيّين بدراسة النصوص الأدبية والثقافية، بما في ذلك الصحافيين، والأُدَباء، والباحثين، وطلاب الدراسات العليا بالسلطنة.

وتناولت الحلقة مجموعة من المحاور، ففي اليوم الأول تناول المحاضر مداخل نظرية ومفاهيم نقدية عامة، تتعلق بالأدب والنقد، مع طرح تساؤلات حول الأدب والنقد والحقول الاصطلاحية الأساسية، كما تم التعرّف على أهم المفاهيم والحقول الاصطلاحية الأساسية في النقد الأدبي.

كما تناول في اليوم الثاني المناهج النصّية والمناهج السياقية، والتطرق إلى إشكالية النظرية، مع تلمّس الإجراءات والإستراتيجيات التحليلية. كما تم التعرّف على الحدود المعرفية والإجرائية بين المناهج السياقية والمناهج النصية. وتطرق أمس إلى المداخل النقدية وقراءة النص الشعري، وتعرف المتدربون على نماذج من معالجات نقدية للشعر، وكيفيات تحليلها، بالإضافة إلى التعرف على مناهج نقد الشعر، وتحولاتها المفصلية.

ويتطرق الدكتور محمد الشحات اليوم إلى قراءة النص السردي والمسرحي مع اتباع مناهج نقد القصة والرواية (السرديات) والمسرحية، مع استعراض نماذج من معالجات نقدية للقصة والرواية والمسرحية، وكيفيات تحليلها، إلى جانب التعرّف على مناهج نقد القصة والرواية (السرديات)، وتحولاتها المفصلية.

ويتناول المحاضر يوم الأحد المقبل تحليل النص الشعري، وفي يوم الإثنين تحليل النص السردي (القصة والرواية)، مع العمل على كتابة مقال نقدي قصير عن نص سردي (قصة قصيرة أو رواية). وتختتم الحلقة يوم الأربعاء السابع من أغسطس المقبل بمراجعات نقدية عامة وتحليل مقالات المتدربّين.