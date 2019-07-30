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مقتل 52 سجينا وقطع رؤوس 16 في مجزرة بالبرازيل

الثلاثاء 30 يوليو 2019 05:25 م بتوقيت مسقط

مقتل 52 سجينا وقطع رؤوس 16 في مجزرة بالبرازيل

 

برازيليا - الوكالات

أفادت وسائل الاعلام البرازيلية بأن 52 سجيناً قضوا نحبهم أمس الاثنين خلال أعمال شغب بأحد السجون شمالي البلاد، عندما حدثت مواجهات بين أفراد عصابتين داخل السجن.

ونقلت شبكة "يو.أو.إل" الإخبارية عن مسؤولين في سلطات السجون قولهم إن أعمال العنف اندلعت صباح أمس في سجن ألتاميرا بولاية بارا.

وذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" اليومية أن أفراد إحدى العصابات دخلوا منطقة يحتجز فيها سجناء من عصابة أخرى، وجرت مواجهات بين العصابتين للسيطرة على السجن.

ونقل عن مسؤولين قولهم إن 52 شخصاً لقوا حتفهم في المواجهات، من بينهم 16 قطعت رؤوسهم، وتوفي بعض الضحايا بسبب الاختناق جراء استنشاق الدخان بعد إشعال النار في مبنى السجن.

وتم احتجاز اثنين من حراس السجن كرهائن، ولكن أفرج عنهم في وقت لاحق عقب مفاوضات بوساطة من الشرطة والجيش وممثلين من القضاء.

وأفادت التقارير أن السلطات فرضت سيطرتها على السجن مرة أخرى بعد المواجهات التي استمرت 5 ساعات.

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