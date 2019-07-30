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في بلادِ الشعرِ أبقى أميراً

الثلاثاء 30 يوليو 2019 08:59 ص بتوقيت مسقط

في بلادِ الشعرِ أبقى أميراً


علي العكيدي | العراق

مزاجيّونَ والشعر انتظارُ
وفي بعضِ المحطّاتِ احتضارُ
//
ولستُ مبالغاً لو قلتُ يوماً
بأنَّ الشعر من قلبي يدارُ
//
فلا تقفي كساريةٍ بقلبي
يحرّكها على وجعي انتصارُ
//
ولاتضعي العوائق َفي طريقي
فلا واللهِ ما اختلفَ المسارُ
//
مزاجيّونَ أزعجهمْ وجودي
فلا يلهيكِ ما كتبَ الصغارُ
//
كتاباتُ الصغارِ تصيرُ شيئا
بلا لونٍ إذا كتبَ الكبار ُ
//
كم افتعلوا حكايات ٍ لحجبي
و كم خُذلوا إذا طلعَ النهارُ
//
لأنّي في بلادِ الشعرِ أبقى
اميراً لا يقيّدهُ الحصار ُ
//
و ما علموا  بأنّ الشعرَ سرٌّ
إشاعتهُ بعينيك ِانتحارُ

 

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