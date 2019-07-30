في بلادِ الشعرِ أبقى أميراً



علي العكيدي | العراق

مزاجيّونَ والشعر انتظارُ

وفي بعضِ المحطّاتِ احتضارُ

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ولستُ مبالغاً لو قلتُ يوماً

بأنَّ الشعر من قلبي يدارُ

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فلا تقفي كساريةٍ بقلبي

يحرّكها على وجعي انتصارُ

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ولاتضعي العوائق َفي طريقي

فلا واللهِ ما اختلفَ المسارُ

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مزاجيّونَ أزعجهمْ وجودي

فلا يلهيكِ ما كتبَ الصغارُ

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كتاباتُ الصغارِ تصيرُ شيئا

بلا لونٍ إذا كتبَ الكبار ُ

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كم افتعلوا حكايات ٍ لحجبي

و كم خُذلوا إذا طلعَ النهارُ

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لأنّي في بلادِ الشعرِ أبقى

اميراً لا يقيّدهُ الحصار ُ

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و ما علموا بأنّ الشعرَ سرٌّ

إشاعتهُ بعينيك ِانتحارُ