في بلادِ الشعرِ أبقى أميراً

علي العكيدي | العراق
مزاجيّونَ والشعر انتظارُ
وفي بعضِ المحطّاتِ احتضارُ
//
ولستُ مبالغاً لو قلتُ يوماً
بأنَّ الشعر من قلبي يدارُ
//
فلا تقفي كساريةٍ بقلبي
يحرّكها على وجعي انتصارُ
//
ولاتضعي العوائق َفي طريقي
فلا واللهِ ما اختلفَ المسارُ
//
مزاجيّونَ أزعجهمْ وجودي
فلا يلهيكِ ما كتبَ الصغارُ
//
كتاباتُ الصغارِ تصيرُ شيئا
بلا لونٍ إذا كتبَ الكبار ُ
//
كم افتعلوا حكايات ٍ لحجبي
و كم خُذلوا إذا طلعَ النهارُ
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لأنّي في بلادِ الشعرِ أبقى
اميراً لا يقيّدهُ الحصار ُ
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و ما علموا بأنّ الشعرَ سرٌّ
إشاعتهُ بعينيك ِانتحارُ