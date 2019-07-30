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أخا عوف ٍ...

الثلاثاء 30 يوليو 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

أخا عوف ٍ...


د. سعيد جاسم الزبيدي | جامعة نزوى

((مهداة إلى أخي الناقد المبدع د. عبد الرضا علي))
               أتيتُكَ سائلاً يا خـيرَ إلـف ِ
                                           أتدري ما ليـالي أُمِّ عوف ِ؟
               أسـرٌّ لم يبحْـهُ أبو فـرات ٍ
                                          فلمْ يُبدِ الذي قد كانَ يُخفـي؟
              أم التبَسَ الأنيـنُ فساءَ ظنِّي
                                     بنونات ٍ الرويِّ صدىً لحيفِ؟
              ألم تكنِ الليـالي موحيـات ٍ
                                       لدى الشّعراءِ مُذْ ألفٍ وألفِ؟
             بلى، مُلِئتْ على أرَقٍ شَـكاةً
                                        وهمَّاً ناصِـباً يُودي لحتْـفِ!
            فهل عَرَضتْ عليهِ أُمُّ عـوفٍ
                                    بما عانتْ ضنى جَورٍ وعسفِ؟
           وهل دارتْ مطـارحةٌ فأوحتْ
                                       إليهِ ليستَعيرَ ثيـابَ ضَـيفِ ؟
            وقد عُدَّ الحديث قِرىً وأضحى
                                     كربِّ البيتِ من كـرمٍ ولُطْـفِ
           أخا عـوفٍ وأسـئلةٌ بأخـرى
                                       تُلاحِقُـني وتُـشرِكُني بطيفي
           (( عجيباتٌ ليـاليهِ)) وأولـى
                                       يكنَّ اللائقـاتِ لـنا بوصـفِ
            فـكانت أمُّ عـوفٍ مسـتراحاً
                                        وتسـريةً لَهُ تُغـني وتَـُشفي
            ولكنْ هـل تلفَّـتَتِ الليـالـي
                                    إليـنا عـندَ غربتِـنا لتـكفي
             فلا بُـسُطٌ تُمـدُّ ولا حَشـايا
                                 ولا مُـسِحتْ مدامِعُـنا بكـفِّ
             وكـم بلـداً حسـِبْناهُ مـلاذاً
                                 نبا فيهِ المقامُ لطــولِ خسفِ
             ولم نأمَـنْ بلـيل ٍ أو نهـارٍ
                                 كأنَّا في البـيوتِ بغيرِ سقفِ
              أجبـني إنَّـني مُذْ رُبعِ قرنٍ
                                 مُدمَّى ألتظي من غيرِ نزْفِ
               فهل حقَّاً ليـالي أمِّ عـوفٍ
                                 عجيباتٌ إذا قيـستْ بظرفي
               سـأفرُكُ خيـبةً راحاً براح ِ
                                 كأنِّـي لم أعُدْ منها بخُـفِّ !
              تقاذفني هنا السـبعون قهراً
                            ومن ضـعفٍ يُسلِّمُني لِضعف ِ
             ومن نِعَم ٍ وجدْتُ بكـم ملاذاً
                                أتيـتُكَ سـائلا ًيا خيرَ إلـفِ

 

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