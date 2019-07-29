مجلة مرشد تدرب الأطفال على "صناعة الحكاية" في صلالة

صلالة - الرؤية

‎نظَّمتْ مجلة "مرشد" برنامجها التدريبي للأطفال، بعنوان "كيف نصنع الحكاية"، بدعم من شركة صلالة للميثانول، والتي أقيمت في مقر جمعية المرأة في صلالة، خلال الفترة 28-29 من شهر يوليو.

وقدَّمت الورشة بشرى الحارثية رئيسة تحرير مجلة "مرشد"، وشارك فيها أكثر من 120 طفلا، تفاوتت أعمارهم من 9-14 سنة. وجاءت الورشة ضِمن أهداف مجلة "مرشد" في تنمية مواهب الأطفال في مجال تأليف القصص، وذلك بعد أن وجدت المجلة شغفَ الأطفال نحو نشر مساهماتهم في مجلة "مرشد"، استثمارًا لإجازتهم الصيفية.

ونظَّمت المجلة الورشة في مدينة صلالة في إطار المساهمة في إنجاح الموسم السياحي، واستثمار تواجد العديد من الأسر لقضاء أوقات طيبة في ربوع صلالة؛ حيث تنتهز المجلة الفرصة لتعريف الأطفال بمجلة مرشد وتدريبهم على تأليف القصص ومساعدتهم في تحسين أسلوب كتاباتهم على أحدث الطرق والوسائل المبتكرة لكتابة القصة بالطريقة الصحيحة.

وتمَّ تقسيم الأطفال المشاركين إلى مجموعات، وطرح مجموعة من التمارين والمسابقات التي تُساعدهم في تحفيز خيالهم، وتعريفهم بعناصر القصة حتى يستطيعوا تأليفها من وحي خيالهم وسردها أمام المشاركين. كما تمَّ توزيع الشهادات على الأطفال المشاركين ونسخ مجانية من مجلة مرشد وهدايا للمتميزين في الورشة.

وقال حمود بن علي الطوقي رئيس مجلس إدارة مجلة "مرشد": إنَّ الورشة تأتي ضمن الأهداف التي تسعى إليها مبادرة "هيا نقرأ مع مرشد" بغرس ثقافة القراءة لدى الناشئة، بعدما وجدنا أنه علينا أن ننقذ أطفالنا ونبعدهم عن إدمانهم الشديد على الألواح الإلكترونية والهواتف الذكية التي أصبحتْ مصدراً للألعاب والتسلية فقط؛ لذا قرَّرنا أنْ تكون هذه المبادرة هي الطريق القويم لبناء الفهم والوعي لدى الأطفال؛ بما يُساعدهم على التنشئة بطريقة سليمة وسوية. وأضاف الطوقي: على مدار السنوات الثلاث الماضية، نفَّذنا برامج وورشا تدريبية مجانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتم تدريب حتى الآن ما يقارب عشرة آلاف طالب وطالبة من صفوف الحلقة الأولى والثانية في مجال القراءة والابتكار والرسم.