"أوريدو" تحصد جائزة أفضل جهة توظيف في 2019

مسقط - الرؤية

حصدتْ Ooredoo جائزة "أفضل علامة تجارية كجهة توظيف في عُمان" للعام 2019، عن فئة "اختيار لجنة التحكيم"، وجاء التكريم نظير إستراتيجيتها المتميزة في مجال الموارد البشرية، وقدرتها على جذب أفضل المواهب المحلية، وتقديم الحوافز لموظفيها وتحقيق تطلعاتهم المختلفة.

وتندرج هذه الجوائز تحت مظلة المؤتمر الدولي للموارد البشرية وهي مفتوحة للشركات بجميع أحجامها ومن مختلف القطاعات. وتبرز الجائزة منذ انطلاقها قبل 14 عاماً المؤسسات التي نجحت في استخدام الاتصالات التسويقية بفعالية وتطوير موظفيها والاحتفاظ بهم لأطول فترة ممكنة، وأن تكون مثالاً يحتذى في مجال الموارد البشرية.

وباعتبارها رائدة في التجربة الرقمية بالسلطنة، استطاعت Ooredoo أن تُثبت جدارتها كجهة توظيف رائدة؛ حيث توفر بيئة محفزة للعمل وبرامج تدريب وظيفية مع معايير عالية المستوى. ومن خلال ثقافة عمل فريدة وفرص وظيفية متنوعة، تبذل الشركة قصارى جهدها لاكتشاف أفضل القدرات العُمانية وأكثرها كفاءة ومهارة، والالتزام بتدريبها وتطويرها لتتولى مناصب قيادية في قطاع الإتصالات في البلاد.

وتفخر الشركة بحصولها على العديد من الجوائز العالمية بما في ذلك جائزة أفضل ابتكار في مجال الموارد البشرية، ضمن حفل جوائز أفضل علامة تجارية للتوظيف في آسيا بسنغافورة، وجائزة أبرز رئيس تنفيذي ضمن جوائز تي.إم.تي للتمويل والاستثمار في الشرق الأوسط، وجائزة القيادة الإستراتيجية ضمن جوائز التميز العالمية للموارد البشرية.