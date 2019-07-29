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"ميسرة" تكافئ زبائنها بالعديد من الجوائز النقدية في سحب يوم النهضة

الإثنين 29 يوليو 2019 06:27 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

أجرتْ مَيسرة للخدمات المصرفية الإسلامية سحبَ جائزة يوم النهضة، ضمن برنامج حساب الجائزة 2019؛ حيث فاز 3 من زبائن ميسرة بـ10 آلاف ريال لكل منهم. وقد أجري السحب في حفل خاص بمناسبة يوم النهضة المباركة، تحت رعاية فيصل بن علوي الذيب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المملكة.

وقال محمد بن أحمد  المعشني المدير التنفيذي للتجزئة والقنوات المصرفية بميسرة: سعداء بالحضور الجماهيري الكبير للاحتفاء بيوم النهضة؛ فقد خصصنا جوائز خاصة بكل مناسبة في برنامج حساب الجائزة لهذا العام، وبالنيابة عن ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية يسرني أن أهنئ الفائزين في سحب جائزة يوم النهضة، كما أدعو الزبائن الكرام لمواصلة التوفير، فقد يحالفهم الحظ في السحوبات القادمة.

وتضمَّنت الفعالية -التي شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا- مجموعة من الفقرات الترفيهية، وإلى جانب سحب جائزة يوم النهضة، أجرت ميسرة السحب على الجوائز الأسبوعية بقيمة 100 ريال لكل فائز لـ3 فائزين من كل فرع (بمجموع 30 فائزا)، والجوائز الشهرية بقيمة 1000 ريال لفائز واحد لكل فرع (بمجموع 10 فائزين).

يُشار إلى أنَّ حساب الجائزة من ميسرة يقوم على مبدأ المضاربة، وهو متاح لجميع الزبائن، يتأهل الزبون في سحوبات حساب الجائزة عند توفر الحد المتوسط للرصيد قيمته 100 ر.ع وذلك لمدة أسبوع للسحوبات الأسبوعية، ولمدة شهر لجميع السحوبات الأخرى، سيحصل جميع الزبائن على فرصة واحدة للفوز في حين سيحصل زبائن الخدمات المصرفية الخاصة على فرصتين للفوز وسيحصل زبائن الخدمات المصرفية المتميزة على 3 فرص للفوز، وكلما وفر الزبون أكثر تضاعفت فرصه للفوز. وما يميز حساب الجائزة من ميسرة هو أن معدل الربح يصل إلى 3% سنويًّا (الربح المتوقع) حسب الأوزان المطبقة لكل شهر.

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