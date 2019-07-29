بالفيديو.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بكاليفورنيا

كاليفورنيا - الوكالات

قتل 4 أشخاص بينهم المشتبه به وأصيب 15 آخرين، الليلة الماضية، جراء إطلاق نار في مهرجان للمأكولات والأطعمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال قائد الشرطة سكوت سميث، "إنه لأمر محزن ومحبط للغاية، أن تحدث في حدث احتفالي مثل هذه المأساة، ويعاني منها الحاضرون هناك".

ولفت المسؤول إلى أن المسلح تجاوز السور محاولا الوصول إلى مكان مهرجان "غيلروي غارليك" السنوي، في غيلروي جنوبي سان هوزيه في كاليفورنيا، مرجحا أن يكون للمشتبه به الذي قُتل شريك آخر في تنفيذ العملية، ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث.

وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان وهم يفرون في شتى الاتجاهات، في وقت سمع فيه صوت فرقعة عالية في الخلف.

ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية، عن شاهدة تُدعى جوليسا كونتريراس، قولها إن رجلا أبيض في الثلاثينات من عمره قام بإطلاق النار بواسطة بندقية.

وأضافت كونتريراس: "استطعت رؤيته وهو يطلق النار في جميع الاتجاهات. لم يكن يستهدف أحدا على وجه التحديد".

ويقدم مهرجان "غيلروي غارليك" الذي تأسس عام 1979 موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي. ويعد المهرجان أكبر تجمع صيفي للأطعمة في العالم ينظمه متطوعون.