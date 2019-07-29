الإثنين, 29 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بكاليفورنيا

الإثنين 29 يوليو 2019 02:14 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بكاليفورنيا

 

كاليفورنيا - الوكالات

قتل 4 أشخاص بينهم المشتبه به وأصيب 15 آخرين، الليلة الماضية، جراء إطلاق نار في مهرجان للمأكولات والأطعمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال قائد الشرطة سكوت سميث، "إنه لأمر محزن ومحبط للغاية، أن تحدث في حدث احتفالي مثل هذه المأساة، ويعاني منها الحاضرون هناك".

ولفت المسؤول إلى أن المسلح تجاوز السور محاولا الوصول إلى مكان مهرجان "غيلروي غارليك" السنوي، في غيلروي جنوبي سان هوزيه في كاليفورنيا، مرجحا أن يكون للمشتبه به الذي قُتل شريك آخر في تنفيذ العملية، ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث.

وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان وهم يفرون في شتى الاتجاهات، في وقت سمع فيه صوت فرقعة عالية في الخلف.

ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية، عن شاهدة تُدعى جوليسا كونتريراس، قولها إن رجلا أبيض في الثلاثينات من عمره قام بإطلاق النار بواسطة بندقية.

وأضافت كونتريراس: "استطعت رؤيته وهو يطلق النار في جميع الاتجاهات. لم يكن يستهدف أحدا على وجه التحديد".

ويقدم مهرجان "غيلروي غارليك" الذي تأسس عام 1979 موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي. ويعد المهرجان أكبر تجمع صيفي للأطعمة في العالم ينظمه متطوعون.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 نوفمبر 2018

قتلى وجرحى إثر إطلاق نار بالقرب من مستشفى فى شيكاغو

المزيد

08 نوفمبر 2018

بالفيديو ..إصابات في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا

المزيد

05 يناير 2019

بالفيديو.. قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب لوس أنجلوس

المزيد

22 سبتمبر 2018

بالفيديو.. قتلى وجرحى بهجوم على عرض عسكري في إيران

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بأمطار رعدية على بعض المناطق خلال اليومين القادمين

المحليات - أخبار

"عُمران" تحتفل بتدشين "ضيافة أتانا صلالة".. وبدء استقبال الزوار الخميس المقبل

عمان - سياحة عمان

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي" في صلالة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

شراكة مجتمعية نموذجية في إنشاء سدود التغذية الجوفية على نفقة الأهالي

المحليات - أخبار

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة