

فاطمة وهيدي | القاهرة

خلفَ ارتجافةِ توسلٍ أُناديكَ

يا أنتَ

لديكَ قلبي و روحي

لماذا تركتَ عقلي

يضيع ؟!!

***

بحقِ كل أمنياتي المؤجلة

متى سيَهديني الصباحُ دفأكَ ؟ !

لماذا لا تُغري أحزاني الكبيرةُ السماءَ بالـ بكاء ؟!

***

فقط تعالَ ..

لـ تعود للـ أشياء معانيها !

بعض الدواء مُرٌّ ،

لكن آخره شِفاء ،

و غيابُكَ علقمٌ ،

آخرُه شقاء !!

***

إذا كان البُعدُ جريمةً

فـ أنتَ سَـ تُعاقَبُ كَـ مُجرمٍ دَولي !

فقط تعالَ و سَـ أمنحكَ

عفواً ملكياً!



لا شيء أوجع من ذكرى لـ شيء كان يُسعدنا !

تَمرّ متباطئة الخُطى ، و تبتسمُ بـ سُخرية

لم يَعد هنا

رحلَ ، و بقيتُ أنا لـ أؤرِّقكِ !

***

عندما تَغِيبُ ، ترحلُ معكَ الأشياء الجميلة كلّها !

ماذا جنت الزهور ، لـ تُحرَمَ من الشمسِ والهواءِ؟!

يسألونني:

لماذا حرفكِ دائماً نابضٌ بـ الحزن؟

أقول: الـ " فرح " من عندِ ربّي

***

في غيابكَ

تتحدُ ألوانُ الـ قزح

و تُصبح فقط بنفسجاً

أغيابُك يصيبني بـ عمى الألوان

أم أن الألوان

ارتدتْ ثوبَ حِدادِها في بُعدِكَ ؟

***

كنتُ أقول: ما أقسى الغياب المُلبّد بـ الصمت

الآن عَرفتُ أن الأقسى هو

الصمتُ المُلبّدُ بـ الغياب !

****

يزعمون أن العيدَ آتٍ !!

كيف ؟ و أنتَ ما زلتَ غائباً !!

متى تأتي مصطحباً كلّ الأعياد الفائتةِ معك ؟

***

أتحسّسُ صدري ، كان يوجد هنا قلب !!

رحلتَ، فـ فارقني ،

وفارقتني كلّ تفاصيلي المتوحدة بكَ

فـ أصبحتُ فارغة حتى منّي !!

***

ليتني لم أحبُّكَ

أصرخ بها بـ صوتِ كبريائي المبحوح:

أكتبها بـ بقايا حرفي المتعثر.

فـ يُجيبني نبضي بـ نشيجٍ مُوجِع:

اصمتي .. أنصتي

إشتقتُ له !