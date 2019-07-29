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فقط تعالَ

الإثنين 29 يوليو 2019 12:11 م بتوقيت مسقط

فقط تعالَ


فاطمة وهيدي | القاهرة

خلفَ ارتجافةِ توسلٍ أُناديكَ
يا أنتَ
لديكَ قلبي و روحي
لماذا تركتَ عقلي
يضيع ؟!!
***

بحقِ كل أمنياتي المؤجلة
متى سيَهديني الصباحُ دفأكَ ؟ !
لماذا لا تُغري أحزاني الكبيرةُ السماءَ بالـ بكاء ؟!
***

فقط تعالَ ..
لـ تعود للـ أشياء معانيها !
بعض الدواء مُرٌّ ،
لكن آخره شِفاء ،
و غيابُكَ علقمٌ ،
آخرُه شقاء !!
***

إذا كان البُعدُ جريمةً
فـ أنتَ سَـ تُعاقَبُ كَـ مُجرمٍ دَولي !
فقط تعالَ و سَـ أمنحكَ
عفواً ملكياً!


لا شيء أوجع من ذكرى لـ شيء كان يُسعدنا !
تَمرّ متباطئة الخُطى ، و تبتسمُ بـ سُخرية
لم يَعد هنا
رحلَ ، و بقيتُ أنا لـ أؤرِّقكِ !

***
عندما تَغِيبُ ، ترحلُ معكَ الأشياء الجميلة كلّها !
ماذا جنت الزهور ، لـ تُحرَمَ من الشمسِ والهواءِ؟!

يسألونني:
لماذا حرفكِ دائماً نابضٌ بـ الحزن؟
أقول: الـ " فرح " من عندِ ربّي
***

في غيابكَ
تتحدُ ألوانُ الـ قزح
و تُصبح فقط بنفسجاً
أغيابُك يصيبني بـ عمى الألوان
أم أن الألوان
 ارتدتْ ثوبَ حِدادِها في بُعدِكَ ؟
***

كنتُ أقول: ما أقسى الغياب المُلبّد بـ الصمت
الآن عَرفتُ أن الأقسى هو
الصمتُ المُلبّدُ بـ الغياب !
****

يزعمون أن العيدَ آتٍ !!
كيف ؟ و أنتَ ما زلتَ غائباً !!
متى تأتي مصطحباً كلّ الأعياد الفائتةِ معك ؟
***

أتحسّسُ صدري ، كان يوجد هنا قلب !!
رحلتَ، فـ فارقني ،
وفارقتني كلّ تفاصيلي المتوحدة بكَ
فـ أصبحتُ فارغة حتى منّي !!
***

ليتني لم أحبُّكَ
أصرخ بها بـ صوتِ كبريائي المبحوح:
أكتبها بـ بقايا حرفي المتعثر.
فـ يُجيبني نبضي بـ نشيجٍ مُوجِع:
اصمتي .. أنصتي
إشتقتُ له !

 

 

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