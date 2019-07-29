عودة شهاب بن طارق من تونس

مسقط - العمانية

عاد إلى البلاد، في ساعة مبكرة من صباح أمس، صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، بعد أن مثّل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في مراسم تأبين المغفور له بإذن الله تعالى فخامة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، التي أقيمت في العاصمة تونس، بحضور عدد من الرؤساء والقادة والمسؤولين من مختلف دول العالم.

ورافق صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، خلال المشاركة، معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، وسعادة السفير سعود بن علي الرقيشي سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية التونسية، وسعادة الدكتور صالح بن سالم الرحبي أمين عام مكتب مستشار جلالة السلطان.