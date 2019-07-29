زيارة ميدانية لـ 40 إعلاميا للاطلاع على مشاريع "اقتصادية الدقم"

الدقم – العمانية

نظّمت جمعية الصحفيين العمانية رحلتها الثانية إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بمشاركة أكثر من 40 صحفياً يمثلون مختلف وسائل الإعلام وتستمر على مدار 3 أيام.

وأعدت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم برنامجا خاصا للزيارة تضمن اليوم الأول زيارة مبنى الهيئة وتعريف المشاركين على أهم الخدمات التي تقدمها المحطة الواحدة فيما يختص بخدمات المستثمرين والفترة الزمنية التي يحتاجها المستثمر منذ تقديمه للطلب إلى أن تتم الموافقة عليه.

وألقى المهندس أحمد الدغيشي مدير مشاريع البنية الأساسية بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم محاضرة تعريفية عن المنطقة الاقتصادية بالدقم، تناول فيها التعريف بالهيئة موضحا أن المساحة الإجمالية للمنطقة تزيد على 2000 كيلو متر مربع وبطول ساحلي يمتد لأكثر من 90 كيلومترا، بما تشمله المنطقة من ميناء الدقم والحوض الجاف ومنطقة الأعمال المركزية والمنطقة السكنية والتعليمية والمنطقة اللوجستية والسياحية والصناعية.

وتضمنت المحاضرة الثانية التعريف بأهمية ميناء الدقم اقتصاديا، حيث أوضح المهندس حميد الجابري مدير المحطة بشركة ميناء الدقم أن موقع منطقة الدقم الاستراتيجي ساهم في إبراز الميناء كأحد أهم الموانئ العالمية في المنطقة لكونه يربط الشرق بالغرب ولقربه من الأسواق الرئيسية وممرات الشحن البحري. وأوضح أن الميناء أنشئ وفق مواصفات عالمية متعددة الأغراض، وبعمق 18 مترا، وهو على مقربة من مناطق الامتياز للنفط والغاز الجديدة، كما يقوم الميناء بتقديم الخدمات البحرية مثل: تزويد السفن بالوقود، وتحميل البضائع من سفينة إلى أخرى، وخدمات الإرشاد البحري وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتحدث أحمد بن سيف الشعيلي من دائرة التسويق والمبيعات بشركة عمان للحوض الجاف عن أهمية الحوض الجاف وما يقدمه من خدمات في مجال صيانة السفن، موضحاً أن العمل التجريبي للحوض بدأ في عام 2011، ويمكنه الآن استقبال مختلف أنواع السفن وتقديم خدماته لها كناقلات النفط والغاز والسفن التجارية والسياحية وسفن الحاويات وسفن المعدات وغيرها من القطع البحرية.

وزار المشاركون في الرحلة مصفاة الدقم وميناء الدقم والحوض الجاف، وشهدوا إطلاق تجربة الجيل الخامس التي تطلقها عمانتل. ويواصلون اليوم بزيارة المدينة الصينية العمانية وشركة ميناء الصيد البحري ومصفاة سيباسك والمدينة العمالية، على أن تختتم الزيارة بندوة تنظمها جمعية الصحفيين العمانية بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي، تتناول الأهمية الاقتصادية والاستثمارية للدقم وأهمية القوانين الجديدة كقانون الاستثمار الاجنبي وقانون التخصيص وقانون الافلاس وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالمنطقة استثماريا وتجاريا وسياحيا.