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الإعدام لإماراتي قتل آخر داخل مسجد

الأحد 28 يوليو 2019 08:24 م بتوقيت مسقط

الإعدام لإماراتي قتل آخر داخل مسجد

 

أبوظبي – الوكالات

قضت محكمة النقض أبوظبي، بإدانة مواطن إماراتي بجريمة قتل على خلفية ثأر يعود إلى 30 عاماً، وبالحكم عليه بالإعدام قصاصاً، وأيدت اتهامه بجريمة حيازة أسلحة وطلقات نارية بدون ترخيص، والإساءة إلى المقدسات، وإدانته بتهمة تهديد الغير وتعريض حياتهم للخطر.

وتعود تفاصيل القضية التي هزت مدينة العين في وقت سابق، إلى تبيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، حيث أعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً، واتجه إلى منطقة سكنه، ومكث بالقرب من باب المسجد الذي أيقن أنه مقصده، متحيناً فرصة وجوده بداخله حتى ظفر بالمجني عليه فأتاه من الخلف وأطلق باتجاه رأسه وأنحاء متفرقة من جسده أعيرة نارية عدة، ولاذ بالفرار قبل تسليم نفسه إلى مركز الشرطة.

وأثبتت التحقيقات أن نية القتل متغلغلة في نفس المتهم، ويدل على ثبوتها اعترافه وشهادة شهود الواقعة وما أوردته تقارير التحريات بأن المتهم داهم المجني عليه بمكان الواقعة من دون أن يراعي حرمة مكان دار العبادة، للأخذ بالثأر وزعم لنفسه الحق في إتيان القصاص بقتله للمجني عليه افتئاتاً على حق أولياء الدم الشرعيين وولي الأمر.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم، تهم حيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص من الجهات المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، والإساءة إلى المقدسات والشعائر الإسلامية بأن ارتكب الجريمة داخل المسجد، إلى جانب تهمة تهديد أشخاص بارتكاب جناية القتل ضدهم بأن أشهر في مواجهتهم سلاحاً نارياً وكان ذلك مصحوبا بطلب الامتناع عن ملاحقته حال فراره عقب ارتكاب الجريمة، وتهمة حيازة وتعاطي المؤثرات العقلية.

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