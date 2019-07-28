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تنمية مهارات إدارة الانتخابات في "جمعية المرأة" بمسقط

الأحد 28 يوليو 2019 07:34 م بتوقيت مسقط

تنمية مهارات إدارة الانتخابات في "جمعية المرأة" بمسقط

مسقط - الرؤية

تنظم جمعية المرأة العمانية بمسقط خلال الفترة من 28 يوليو وحتى الأول من أغسطس المقبل برنامجا تدريبيا حول تنمية مهارات المرأة في إدارة العملية الانتخابية، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من المترشحات لانتخابات مجلس الشورى.

ويهدف البرنامج إلى تأكيد دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال التمكين بحيث تساند المشاريع الوطنية بكوادر مؤهلة في عمليات التوعية والتثقيف، وبث الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية مشاركة المرأة في العملية التنموية، وإيجاد ثقافة انتخابية تصويتا وترشيحا لدى المرأة، ودعم حملاتها الانتخابية وتنمية الجوانب القيادية والذاتية والإدارية للمشاركات وإمدادهنّ بالقواعد والقوانين الهامة وفقا لحاجة المجتمع وما يناسبه.

وقالت سيرين بنت علي القاضي رئيسة الفريق الفني للبرنامج وعضو مؤسس للجمعية أنّ البرنامج يأتي تنفيذا للتوصية العاشرة من توصيات ندوة المرأة المنعقدة بسيح المكارم في ولاية صحار 2009 والتي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم باعتمادها ومباركتها، وأضافت أنّ مشاركة المرأة العمانية في الانتخابات العامة لعضوية مجلس الشورى اقتراعا وترشيحا نجده حقا مكفولا وفقا للقانون؛ بل وهيأ لها السبل حتى تتمكن من تحقيق هذه المشاركة. ويأتي هذا التمكين متدرجا مع ما تحقق للمرأة العمانية من إنجازات حتى أصبحت تتمتع بمستويات فكرية ومعرفية تؤهلها للقيام بدورها الفاعل في المجتمع، وعلى الرغم مما تضمنه النظام الأساسي للدولة الذي ينص صراحة على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين ذكورا وإناثا والمساواة في الحقوق والواجبات العامة مما أتاح للمرأة المشاركة في التنمية بمختلف أشكالها إلا أنّ نسبة تمثيلها ومشاركتها في الفوز بمقاعد مجلس الشورى ظلت محدودة ومتواضعة، ولايزال هناك العديد من التحديات التي تحول دون تفعيل المشاركة الحقيقية لها في هذا المجال.

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