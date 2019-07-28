الأحد, 28 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

السلطنة تناقش استراتيجية مجلس التعاون للتنمية الاجتماعية

الأحد 28 يوليو 2019 07:01 م بتوقيت مسقط

 

مسقط – الرؤية

تُشارك السلطنة مُمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في أعمال الاجتماع الرابع للجنة خبراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقام في العاصمة السعودية الرياض.

ويتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المُهمة، والمُتمثلة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالشأن الاجتماعي في دول المجلس، واستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، وقرار المجلس الوزاري حول مقترح مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

ويناقش المجتمعون دراسة حول الحماية القانونية للأسرة في دول مجلس التعاون، ومشروع الميثاق الأخلاقي لمهنة الإرشاد الأسري، وتقرير حول الإعاقة في دول مجلس التعاون، وأيضاً تحديد العناصر للمؤشرات والإحصائيات المتعلقة بمجالات الشأن الاجتماعي في الإطار الدولي لأهداف التنمية المستدامة. ويمثل السلطنة في الاجتماع سعيد بن سليمان بن حميد القري مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 أكتوبر 2015

اختتم مشاركة السلطنة في اجتماع وزراء التنمية الاجتماعية بـ" مجلس التعاون"

المزيد

07 يوليو 2019

مواد "الشراكة بين العام والخاص" توجِب التوافق مع استراتيجية السلطنة للتنمية

المزيد

03 يونيو 2015

تشكيل لجان للتنمية الاجتماعية بكافة ولايات السلطنة

المزيد

17 فبراير 2019

السلطنة تشارك في اجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي" في صلالة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

شراكة مجتمعية نموذجية في إنشاء سدود التغذية الجوفية على نفقة الأهالي

المحليات - أخبار

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

توقيع اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين السلطنة واليابان

المحليات - أخبار

السلطنة تستضيف معرض النفط الثقيل.. 2 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

سقوط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بمسقط

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة