السلطنة تناقش استراتيجية مجلس التعاون للتنمية الاجتماعية

مسقط – الرؤية

تُشارك السلطنة مُمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في أعمال الاجتماع الرابع للجنة خبراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقام في العاصمة السعودية الرياض.

ويتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المُهمة، والمُتمثلة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالشأن الاجتماعي في دول المجلس، واستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، وقرار المجلس الوزاري حول مقترح مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

ويناقش المجتمعون دراسة حول الحماية القانونية للأسرة في دول مجلس التعاون، ومشروع الميثاق الأخلاقي لمهنة الإرشاد الأسري، وتقرير حول الإعاقة في دول مجلس التعاون، وأيضاً تحديد العناصر للمؤشرات والإحصائيات المتعلقة بمجالات الشأن الاجتماعي في الإطار الدولي لأهداف التنمية المستدامة. ويمثل السلطنة في الاجتماع سعيد بن سليمان بن حميد القري مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة.