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جريمة مروعة تهز أمريكا .. شاب يأكل دماغ وقلب صديقته

الأحد 28 يوليو 2019 04:13 م بتوقيت مسقط

جريمة مروعة تهز أمريكا .. شاب يأكل دماغ وقلب صديقته

إنديانا - الوكالات

هزت ولاية إنديانا الأمريكية جريمة مروعة ضحيتها امرأة عمرها 46 عاما والمتهم فيها رجل عمره 38 سنة، ويرجح أن تكون الغيرة دفعته لقتلها وأكل دماغها وجزء من قلبها ورئتيها!.

وتتهم الأجهزة الأمنية، جوزيف أوبرهانسلي، بقتل صديقته انتقاما منها، وبأكل دماغها، بعد فتح رأسها بمنشار، وأجزاء من قلبها ورئتيها.

وذكرت وسائل إعلام أن المتهم أوبرهانسلي، الذي تصفه الشرطة بـ "القاتل آكل لحوم البشر"، رغم اعترافه  بالجريمة في البداية، إلا أنه تراجع في وقت لاحق وأنكر كل الجرائم، التي وجهت إليه، ويصر أنه بريء.

وصرحت الشرطة بأن المدعو "قاتل آكل لحوم البشر" كان قد اعترف في السابق بالجرائم بما في ذلك "طهي قسم من دماغ الضحية وأكله"، بعد اعتقاله في جيفرسونفيل.

ومع ذلك اعترض أوبرهانسلي منذ ذلك الحين على المزاعم ضده بوصفها "أكاذيب وهراء" ويصر على أنه بريء، وفقا لصحيفة "دايلي ميل".

وادعى أوبرهانسلي أن صديقته السابقة بلانتون كانت "مدمنة على المخدرات، وتسكر، وتكتب مجموعة من الحماقات والتفاهات".

هذا ولا تزال التحقيقات متواصلة للوقف على حيثيات وأسباب الجريمة.

 

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