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يجري تطويره بشراكة بين "النفط العمانية وأوربك" و"توتال"

إسناد 3 عقود ضمن مشروع ميناء صحار لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال

الأحد 28 يوليو 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط


صحار – الرؤية

أعلنت مجموعة النفط العمانية وأوربك عن إسناد 3 عقود لتصميم الأطر العامة للتصاميم الهندسية كجزء من مشروع للغاز الطبيعي المسال المزمع بناؤه وتشغيله في ميناء صحار والذي يعد أحد أكبر المناطق الصناعية في المنطقة ويبعد عن محافظة مسقط مسافة 200 كم.
ويجري تطوير المشروع من قبل مجموعة النفط العمانية وأوربك بالشراكة مع شركة توتال للاستكشاف والإنتاج تنمية عمان والتي ستعمل كمشغل للمصنع وذلك بعد قيام الطرفين بتوقيع الاتفاقيات الأولية مع وزارة النفط والغاز في شهر فبراير 2019م.
وتضم الشركات الثلاث التي حصلت على عقود الأطر العامة للتصاميم الهندسية هي شركة جيه.جي.سي من اليابان وشركة ماكديرموت الدولية من لندن وشركة تكنيب اف ام سي من فرنسا. ويهدف هذا المشروع إلى تحويل سلطنة عمان كمركز إقليمي للغاز الطبيعي المسال قادر على تزويد الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1.000.000 طن في صحار. وبنهاية عقد إعداد الأطر العامة للتصاميم الهندسية، ستتنافس الشركات الثلاث على عقد البناء والتوريد الهندسة (EPC).
وتشهد السوق العالمية لوقود الغاز الطبيعي المسال نمواً مضطرداً خلال هذه الفترة مدفوعة إلى حد كبير بالتشريعات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكبريت بشكل كبير بحلول يناير 2020.

 

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