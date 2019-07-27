المؤتمر الخليجي لتطوير الإنتاجية يركز على الابتكار المؤسسي في صلالة

صلالة - العمانية

تبدأ في السادس والعشرين من أغسطس بمدينة صلالة أعمال المؤتمر الخليجي التاسع لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية بعنوان "الابتكار المؤسسي.. وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية" والذي تنظمه شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية ويستمر ليومين. ويرعى حفل افتتاح المؤتمر معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية.

وقال محمد بن عيسى الفيروز رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: إن المؤتمر يستعرض آخر مستجدات أدوات ومعايير قياس الأداء والإنتاجية والتعرف على التطبيقات والحلول المبتكرة لإدارة الوقت ورفع الإنتاجية ومثلث الإبداع لتعزيز الإنتاجية (بيئة العمل والموظفين والتواصل الفعال) وغرس ثقافة المرونة والتبني لرفع إنتاجية الموظف.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن المؤتمر يتطرق إلى تقنية الذكاء الاصطناعي وأثره على الإنتاجية والابتكار المؤسسي في حقبة الجيل الصناعي الرابع وعلاقته بالإنتاجية وغيرها من المحاور التي ستقدمها نخبة من المفكرين والخبراء والمهنيين من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار إلى أنَّ المؤتمر سيتضمن جلسة حوارية وحلقات عمل تتطرق إلى أدوات "الكتوتشينج" واستخداماتها في رفع الإنتاجية ومنهجية "سيجاما" في رفع الإنتاجية حيث سيمزج المؤتمر بين الاستراتيجيات المتبعة لتحسين الإنتاجية ودور الذكاء الاصطناعي والتفكير الإبداعي في تطويرها وزيادتها إضافة إلى استعراض التجارب الدولية في هذا المجال وغيرها من المحاور المهمة والحديثة في مجال تحسين وتطوير وزيادة إنتاجية الكوادر البشرية.

وأوضح محمد بن عيسى الفيروز أن هذه المؤتمرات تهدف إلى التركيز على الكثير من التحديات الموجودة حاليًا في سوق العمل والتي تعاني منها مؤسسات القطاعين العام والخاص وأهمها التغيير السريع في تكنولوجيات المعلومات وبروز وظائف جديدة واختفاء وظائف أخرى خلال الفترة القادمة مما سيؤثر على إنتاجية الموظفين سواء سلبا أو إيجابا. وبحسب التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان (مستقبل الوظائف 2018) فإن نسبة 38 بالمائة من المؤسسات حول العالم التي شملها التقرير سيرتفع مستوى إنتاجية الموظفين العام فيها مع تعزيز الأدوار الوظيفية وتطبيق مهارات الإبداع والابتكار في المهام المنوطة بالموظفين.