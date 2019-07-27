وفد إعلامي عربي يختبر "الجيل الخامس" في "عمانتل"

صلالة – الرؤية

استقبلت عمانتل وفدا إعلاميا من دول عربية وخليجية في جناحها بميدان مهرجان صلالة السياحي الذي يزور السلطنة تزامنا مع الاحتفالات بيوم النهضة المباركة، واطلع الإعلاميون على تجربة حية للسرعات الهائلة لتقنية الجيل الخامس (5G) والمزايا المتعددة التي ستقدمها هذه التقنية عند تدشينها تجاريا في السلطنة.

وأبدى الوفد إعجابه بمبادرة عمانتل في إعطاء الجمهور فرصة تجربة واختبار سرعات تقنية الجيل الخامس (5G) لأول مرة في السلطنة، كما أبدى اهتمامه بالعرض والشرح الذي قدّمه الدكتور علي الهاشمي مدير أول تصميم الشبكات بعمانتل عن التأثيرات الإيجابية لهذه التقنية على قطاع الأعمال والمجتمع ككل والنقلة النوعية التي ستحدثها في مختلف قطاعات الأعمال في السلطنة.

وقالت منى بنت ناصر المعمرية مديرة الصحافة والإعلام بعمانتل: يسرنا الترحيب بضيوفنا من داخل السلطنة وخارجها في جناح عمانتل بميدان المهرجان ويسعدنا اطلاعهم على أحدث تقنيات العصر وهي تقنية الجيل الخامس ( 5G) والتي ستوفر إمكانيات ومزايا لا محدودة وتسهم في دعم التحول الرقمي، وتعزيز أوجه التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضافت المعمرية: سعينا دائما في عمانتل ان نكون سباقين في تبني المبادرات التقنية التي تؤكد ريادتنا في دعم وتعزيز التحول الرقمي وكممكن رئيسي لها، وباعتبار تقنية الجيل الخامس من أهم عناصر البنية الأساسية التي تعتمد عليها تطبيقات المستقبل، قمنا بالعديد من المبادرات الناجحة والتي تضمّنت إشراك المجتمع في مسيرتنا نحو إدخال أحدث تقنيات الاتصالات قبل طرحها للاستخدام التجاري من خلال عدد من التجارب الحية لتقنية الجيل الخامس بالإضافة إلى تنظيم مسابقة في استخدام تقنية الجيل الخامس استهدفت طلبة الجامعات والكليات في السلطنة، وذلك ضمن جهودنا للتوعية بالمزايا العديدة التي تقدمها تقنية الجيل الخامس والتي من أهمها السرعات العالية وسرعة الاستجابة.