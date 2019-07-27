السبت, 27 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"الجزيرة" يتوج بلقب شجع فريقك للكرة الطائرة

السبت 27 يوليو 2019 07:24 م بتوقيت مسقط

"الجزيرة" يتوج بلقب شجع فريقك للكرة الطائرة

 

مسقط - الرؤية

توج فريق الجزيرة بلقب نهائي برنامج شجع فريقك للكرة الطائرة، وذلك بعد تغلبه على فريق العربي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي أقيمت أمس الأول الجمعة بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث شهد الشوط الأول تفوقاً واضحاً لصالح فريق الجزيرة ممثل محافظة جنوب الشرقية الذي استغل لاعبوه الأخطاء الفردية من فريق العربي،  وكسبوا نتيجته 25/16، وفي الشوط الثاني استفاق فريق العربي ممثل محافظة شمال الشرقية، مستغلاً خبرة لاعبي المنتخب وسيطر على مجريات الشوط وكسب الشوط بنتيجة 25/20.

وفي الشوطين الثالث والرابع عاد الجزيرة إلى السيطرة على مجريات المباراة عبر تألق لاعبه سعود المعمري في جانب حائط الصد وفي الضرب، وكان العلامة الفارقة لفريق الجزيرة في الشوطين الثالث والرابع حيث كسب فريق الجزيرة الأشواط الثالث والرابع بنفس النتيجة 26/24، ولعبت مباراة الثالث والرابع قبل المباراة النهائية حيث توج فريق المراغة ممثل محافظة جنوب الباطنة بالمركز الثالث بعد فوزه على فريق الاتحاد (السلام) ممثل شمال الباطنة.

وفي الختام تمّ تكريم اللاعبين المتفوقين حيث حصل اللاعب سعود المعمري من فريق الجزيرة على جائزة أفضل حائط صد، فيما حصل فلاح الجرادي من فريق المراغة على جائزة أفضل ضارب مركز 4 وحصل أحمد الشيزاوي من فريق العربي على جائزة أفضل ضارب مركز 2 وحصل آدم الجلبوبي من فريق المراغة على جائزة أفضل معد وكانت جائزة أفضل مدافع حر من نصيب فريق الجزيرة للاعب سعيد الرجيبي.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 أغسطس 2017

الجزيرة يفوز بلقب "شجع فريقك" للكرة الطائرة ..والعربي وصيفا

المزيد

31 يوليو 2017

الجزيرة والعربي يتأهلان لنهائيات "شجع فريقك" للكرة الطائرة

المزيد

16 سبتمبر 2015

"المهام الخاصة"يتوج بلقب بطولة الشرطة للكرة الطائرة.. و"وحدة الخيالة"وصيفاً

المزيد

02 أغسطس 2017

"الجزيرة" و"العربي" يتنافسان على لقب بطولة شجع فريقك للكرة الطائرة.. اليوم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بعثة الحج العمانية تتوجه إلى الديار المقدسة

المحليات - أخبار

زخات شهب البرشاويات تضيء سماء السلطنة في عيد الأضحى

المحليات - أخبار

بن علوي يبحث التطورات الإقليمية في طهران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

رسميا .. إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

دولي - أخبار

السيد خالد بن حمد رئيسا للجنة الأولمبية العمانية

رياضة - محلي

المرشدي يتفقد إنشاءات "أليلا حينو مرباط".. والافتتاح في الربع الأول من 2020

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

سقوط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بمسقط

المحليات - شرطة

إسرائيل تتجسس على جميع مستخدمي "واتسآب"

منوعات - تكنولوجيا

إعلان أسفل الأكثر قراءة