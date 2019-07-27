"الجزيرة" يتوج بلقب شجع فريقك للكرة الطائرة

مسقط - الرؤية

توج فريق الجزيرة بلقب نهائي برنامج شجع فريقك للكرة الطائرة، وذلك بعد تغلبه على فريق العربي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي أقيمت أمس الأول الجمعة بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث شهد الشوط الأول تفوقاً واضحاً لصالح فريق الجزيرة ممثل محافظة جنوب الشرقية الذي استغل لاعبوه الأخطاء الفردية من فريق العربي، وكسبوا نتيجته 25/16، وفي الشوط الثاني استفاق فريق العربي ممثل محافظة شمال الشرقية، مستغلاً خبرة لاعبي المنتخب وسيطر على مجريات الشوط وكسب الشوط بنتيجة 25/20.

وفي الشوطين الثالث والرابع عاد الجزيرة إلى السيطرة على مجريات المباراة عبر تألق لاعبه سعود المعمري في جانب حائط الصد وفي الضرب، وكان العلامة الفارقة لفريق الجزيرة في الشوطين الثالث والرابع حيث كسب فريق الجزيرة الأشواط الثالث والرابع بنفس النتيجة 26/24، ولعبت مباراة الثالث والرابع قبل المباراة النهائية حيث توج فريق المراغة ممثل محافظة جنوب الباطنة بالمركز الثالث بعد فوزه على فريق الاتحاد (السلام) ممثل شمال الباطنة.

وفي الختام تمّ تكريم اللاعبين المتفوقين حيث حصل اللاعب سعود المعمري من فريق الجزيرة على جائزة أفضل حائط صد، فيما حصل فلاح الجرادي من فريق المراغة على جائزة أفضل ضارب مركز 4 وحصل أحمد الشيزاوي من فريق العربي على جائزة أفضل ضارب مركز 2 وحصل آدم الجلبوبي من فريق المراغة على جائزة أفضل معد وكانت جائزة أفضل مدافع حر من نصيب فريق الجزيرة للاعب سعيد الرجيبي.