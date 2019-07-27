ترامب: سنرد قريباً بالمثل على غباء ماكرون

عواصم – الوكالات

ندد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بـ"غباء" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهدداً بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، رداً على فرض ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت العملاقة.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر "فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأميركية التكنولوجية الكبرى.. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب "سنرد قريباً بالمثل بعد غباء ماكرون.. لقد قلت دائماً إن النبيذ الأميركي أفضل من النبيذ الفرنسي".

وكان مستشاره الاقتصادي لاري كودلو اعتبر في وقت سابق أن هذه الضريبة "خطأ فادح جدا".

وصرح كودلو لقناة سي أن بي سي "لسنا مسرورين بأن فرنسا فرضت هذا النوع من الضريبة على القطاع الرقمي".

وفي يونيو الماضي، لمح ترامب إلى إمكان فرض رسوم جمركية إضافية على فرنسا بداعي تصحيح منافسة أعتبرها "غير شريفة".

وقال في مقابلة طويلة مع سي أن بي سي إن "فرنسا تفرض ضريبة باهظة على النبيذ، في حين أن ضريبتنا على النبيذ الفرنسي ضئيلة".

وأضاف "هذا غير منصف، سنقوم بشيء ما" على هذا الصعيد.

وخلال قمة وزراء مالية دول مجموعة السبع التي عقدت الأسبوع الفائت في فرنسا، أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن بلاده لن تتنازل عن فرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة.