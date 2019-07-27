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فيديو مروع.. زلزالان يضربان الفلبين

السبت 27 يوليو 2019 06:12 م بتوقيت مسقط

فيديو مروع.. زلزالان يضربان الفلبين

مانيلا - الوكالات

لقي ثمانية أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح اليوم السبت عندما ضرب زلزالان متتاليان جزراً بشمال الفلبين.

ووقع الزلزالان اللذان فصلت بينهما ساعات قليلة، في منطقة باتانيس وهي عبارة عن مجموعة من الجزر الصغيرة.

وعرضت وسائل الإعلام الفلبينية صوراً لمبان منهارة وطرق مقطوعة بعدما لحقت بها أضرار. وهرب سكان مذعورون من منازلهم بمنتصف الليل.

وبلغت قوّة الزلزالين 5.4 و 5.9 درجات على التّوالي، وفقًا للمعهد الأميركي للجيوفيزياء الذي لم يُصدر تحذيرًا من حدوث تسونامي.

وكان كثير من الفلبّينيين نائمين عندما وقع الزلزال الأوّل السبت نحو الساعة 4.15 بالتوقيت المحلّي (20.15 بتوقيت غرينتش الجمعة)، وتلاه بعد ساعاتٍ قليلة زلزال ثان أكثر شدّة.

وقال شرطي لوكالة فرانس برس "رأينا منازل تتمايل. وانهارت جدران بعض المنازل، وسقطت على السكّان". وأضاف "هناك أشخاص ماتوا لأنّهم كانوا نيامًا، إذ كان الوقت لا يزال باكراً جدّاً".

وتقع الفلبين على "حزام النار" الذي يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا في المحيط الهادئ.

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