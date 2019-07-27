بالفيديو.. سر صعود بحرينيا فوق سطح سفارة بلاده في لندن

لندن - الوكالات

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لناشط بحريني، يدعى موسى الستراوي، وهو يعتلي سطح سفارة بلاده في لندن، مهددا بالانتحار احتجاجا على حكم إعدام بحرينيين اثنين.

ورفع الناشط لافتة كتب عليها: "أخاطر بحياتي لإنقاذ شخصين من الإعدام خلال الساعات القليلة القادمة، بوريس جونسون تصرف".

وادعى نشطاء بحرينيون بأن "موظفي السفارة قاموا بإنزال الستراوي وأخذه إلى داخل المبنى عنوة، ما اضطر الشرطة البريطانية للدخول للسفارة حفاظا على سلامة الناشط".

وفيما يبدو فإن الشرطة البريطانية قامت بالدخول إلى السفارة لإنزال الناشط من على السطح حفاظا على حياته.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة التواجد الكثيف لعناصر الشرطة أمام مبنى السفارة البحرينية في لندن، ولحظة دخولهم إليها لإخراجه.

يأتي هذا تزامنا مع تنفيذ النيابة العامة البحرينية صباح اليوم السبت حكم الإعدام بحق 3 مدانين في "قضايا متعلقة بالإرهاب وقتل إمام مسجد"، حسب البيان الرسمي البحريني.