درجة الحرارة في فرنسا تتخطى 42 مئوية

باريس – الوكالات

سجلت درجات الحرارة في باريس الخميس مستوى غير مسبوق، إذ بلغت 42 درجة مئوية، ما دفع بمئات السكان إلى الاصطفاف أمام النوافير وبرك المياه في الشوارع. وتسببت الموجة الحارة في اضطرابات بحركة القطارات، ما أدى إلى معاناة ملايين المسافرين. ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة الجمعة مع هطول أمطار وعواصف رعدية.

وحضت السلطات المواطنين على التنبه للأشخاص المقيمين بمفردهم والاحتراس أثناء السباحة بعد زيادة حالات الغرق.

وتسببت موجة الحر بمعاناة لملايين المسافرين على وسائل النقل العام.

وموجة الحر المتوقع أن تتراجع اليوم الجمعة مع وصول المطر والعواصف الرعدية، جذبت انتباه الرأي العام مجددا إلى المشكلات الناجمة عن التغير المناخي.

وتعرقلت رحلات مئات المسافرين على متن القطارات على مشارف باريس لبضع ساعات بعد اندلاع حريق في محول كهربائي، ما أدى إلى وقف الرحلات ذهابا وإيابا في محطة "غار دو ليست" في باريس.

وجاء ذلك بعد عطل طرأ على خط كهرباء معلق، ما أدى إلى وقف رحلات القطار بين بروكسل ولندن وباريس. ولم يتضح بعد ما إذا كان العطل قد نجم عن موجة الحر، غير أن شركة يوروستار حذرت من مزيد من الفوضى المحتملة الخميس.