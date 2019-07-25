البرق يقتل 51 هنديا

الهند – الوكالات

قتل 51 شخصا على الأقل وجرح 9 آخرون جراء إصابتهم بصواعق البرق في ولايتي جارخند وبيهار شرقي الهند.

وقالت الشرطة الهندية، إن 39 شخصا قتلوا في اثنتي عشرة منطقة من ولاية بيهار، فيما توفي الـ12 المتبقون في أربع مناطق مختلفة من ولاية جارخند.

وقتل 5 أشخاص في منطقة جامتارا بعد أن فرغوا من الاستحمام في بركة قريبة ووقفوا تحت جسر تعرض لصاعقة قوية، كما قتل اثنان آخران في منطقة رامجار أثناء وقوفهم تحت شجرة لمتابعة مباراة كريكت.

يذكر أن السلطات الهندية تخطط لدفع تعويضات لأسر المتوفين، فيما يستمر تقديم العلاج للمصابين.