12% تراجعا في إجمالي التداول العقاري بالسلطنة خلال النصف الأول

مسقط - الرؤية

قال سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، إنَّ إجمالي التعاملات العقارية بالأمانة وأقسام السجل العقاري بدوائر الإسكان بالمحافظات، خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت أكثر من مليار و250 مليونا و671 ألف ريال عماني، مقارنة بإجمالي التعاملات العقارية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018م، والتي بلغت أكثر من مليار و413 مليونا و645 ألف ريالاً عمانياً، بنسبة انخفاض قدرها 12%، فيما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي أكثر من 43 مليونا و555 ألف ريال عماني، مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت أكثر من 43 مليونا و968 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 1%.

وقال سعادته إنَّ التعاملات العقارية على مستوى محافظات السلطنة، خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغتْ 203603 تصرفاً عقاريا؛ منها: 36746 تصرفاً في محافظة مسقط، و8687 تصرفاً في محافظة ظفار، و31451 تصرفاً في محافظة جنوب الباطنة، و41782 تصرفاً في محافظة شمال الباطنة، و13477 تصرفاً في محافظة جنوب الشرقية، و17272 تصرفاً في محافظة شمال الشرقية، و28157 تصرفاً في محافظة الداخلية، و13397 تصرفاً في محافظة الظاهرة، و6966 تصرفاً في محافظة البريمي، و3132 تصرفاً في محافظة مسندم، إضافة لـ2533 تصرفاً في محافظة الوسطى.

وأوضح المخيني أنَّ عدد الملكيات الصادرة خلال الفترة نفسها من العام الحالي بلغت 140942 ملكية، مقارنة بإصدار 144677 ملكية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018م، بنسبة انخفاض قدرها 3%، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 32176 قطعة، مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال نفس الفترة من العام 2018م، والتي بلغت 33954 قطعة بنسبة انخفاض قدرها 5%، موضحاً أن عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الحالي بلغت 494 ملكية، فيما بلغ عددها خلال الفترة ذاتها في العام الفائت 815 ملكية بنسبة إنخفاض قدرها 39%.

وأشار أمين السجل العقاري إلى أن عدد عقود البيع التي تم التعامل بها خلال نفس الفترة من العام الحالي بلغت 29439 عقد بيع، فيما بلغت قيمتها النقدية أكثر من 486 مليونا و908 ألاف ريال عماني، مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من العام 2018م والتي بلغت 30042 عقد بيع، بقيمة أكثر من 486 مليونا و108 آلاف ريال عماني، بنسبة انخفاض في عدد العقود قدرها 2% وارتفاع قيمتها النقدية بنسبة 16%، فيما بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 21 مليونا و424 ألف ريال عماني، مقارنة بالفترة الماضية من العام 2018م، والتي بلغت أكثر من 20 مليونا و883 ألف ريال عماني بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

وأضاف المخيني أنَّ تعاملات عقود الرهن التي تمت بدوائر السجل العقاري خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الحالي بلغ عددها 8141 عقداً، فيما بلغت قيمتها النقدية أكثر من 751 مليونا و735 ألف ريال عماني، وبلغت الرسوم المحصلة أكثر من 5 ملايين و693 ألف ريال عماني، مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018م، والتي بلغت 8794 عقداً، وبلغت قيمتها النقدية أكثر من 919 مليونا و904 آلاف ريال عماني، كما بلغت الرسوم المحصلة في عدد عقود الرهن أكثر من 5 ملايين و597 ألف ريال عماني، بنسبة انخفاض في عدد العقود قدرها 7%، وانخفاض في القيمة الإجمالية بنسبة وقدرها 18%، وارتفاع في الرسوم المحصلة بنسبة 2%.

واختتم سعادة المخيني بقوله إنَّ عقود المبادلة التي تمَّ التعامل بها خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الحالي شهدت ارتفاعاً في عددها بنسبة 8%، وارتفاعاً في القيمة النقدية والرسوم المحصلة بنسبة 58% و39% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2018م؛ حيث بلغ عدد العقود في النصف الأول من العام الحالي 847 عقداً، وبلغت قيمتها النقدية أكثر من 12 مليونا و27 ألف ريال عماني، في حين بلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من 212 ألف ريال عماني. فيما بلغ عددها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018م 786 عقد مبادلة بقيمة إجمالية وقدرها أكثر من 7 ملايين و631 ألف ريال عماني. أما الرسوم المحصلة عنها فقد بلغت أكثر من 152 ألف ريال عماني.