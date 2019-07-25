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استدعاء 145 سيارة "هيونداي"

الخميس 25 يوليو 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

 

 

مسقط - الرؤية

أطلقتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك -وبالتعاون مع المؤسسة التجارية العمانية- حملة لاستدعاء 145 سيارة هيونداي فيلوستر جي.إس طراز 2019؛ اعتماداً على أرقام الشاصي من (KMHT36AH6KU002533) إلى (KMHTK618GKU018650)؛ بسبب إمكانية فتح باب السائق أثناء قيادة المركبة، وعليه ستعمل الشركة على استبدال قفل الباب مع ملحقاته.

وتؤكِّد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية، بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها على إجراءات المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة؛ بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.

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