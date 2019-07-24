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"اتحاد الصحفيين العرب" يصدر بيانا حول زيارة وفد خليجي لإسرائيل

الأربعاء 24 يوليو 2019 02:35 م بتوقيت مسقط

"اتحاد الصحفيين العرب" يصدر بيانا حول زيارة وفد خليجي لإسرائيل

عواصم - الوكالات

نفى اتحاد الصحفيين العرب، صحة الأنباء عن قيام صحفيين عرب من السعودية والإمارات والبحرين والعراق بزيارة إسرائيل.

وذكر اتحاد الصحفيين العربي، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أنه قام بمراجعة كافة المنظمات الصحفية الأعضاء بالاتحاد بالنسبة لموضوع زيارة بعض الصحفيين لإسرائيل حاليا".

وأضاف "وتم التأكد بصورة قاطعة بعدم قيام أي صحفي ينتمي إلى هذه المنظمات بزيارة إسرائيل، خصوصا الصحفيين أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية والإماراتية وهيئة الصحفيين السعوديين ونقابة الصحفيين العراقيين".

وأوضح البيان أنه قد يكون وفد الصحفيين الذين يزور إسرائيل حاليا يعيشون في دول المهجر ويحملون جنسيات هذه الدول التي يقيمون بها.

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب على "مدى تمسك والتزام كافة أعضائه بقواعد النظام الأساسي للاتحاد، وهو الوقوف ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني حتى يتم تحرير كل التراب العربي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت نقابة الصحفيين العراقية قالت، في بيان لها، إنها "تستنكر وبشدة تلك الزيارة التي تتقاطع تماما مع توجهات النقابة ونهجها الوطني الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها، واغتصابه لأرض فلسطين، والانتهاكات الصارخة، وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين العربي على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف البيان "كما تؤكد النقابة أنها ستتخذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق أي صحفي عراقي تثبت زيارته لإسرائيل الآن ومستقبلاً بما فيها عقوبة ترقين قيده وفصله من عضوية النقابة".

وكانت قناة عبرية قد ذكرت أن وفدا يضم إعلاميين ونشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي من السعودية والعراق، اللتان لا يقيما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وصل إلى إسرائيل.

وزعمت الإذاعة العبرية أن" الوفد يضم إعلاميين ونشطاء من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية".

 

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