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ضاحي خلفان يهاجم دونالد ترامب

الأربعاء 24 يوليو 2019 12:34 م بتوقيت مسقط

ضاحي خلفان يهاجم دونالد ترامب

 

دبي – الوكالات

تساءل نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، في تغريدة عبر "تويتر"، عن سبب اختلاف تعامل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع العرب عن تعامله مع إيران.

وقال خلفان: "لماذا كان ترامب أسدا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران".

ورد مغردون على ضاحي خلفان، فقال بعضهم إن الغرب فشل في التعامل مع تهديدات إيران، وأجاب آخرون أن السبب هو تفرق وتشتت قادة العرب، فيما دعاه آخرون إلى توجيه هذا السؤال إلى القادة العرب أنفسهم.

وتشهد منطقة الخليج تصعيدا خطيرا، حيث أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة، وأمر ترامب بشن هجمات جوية ردا على ذلك، ثم ألغى العملية قبل دقائق فقط من شنها.

 

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