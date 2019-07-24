"ديم" تدشن نظام "الميسر" لإدارة الوثائق إلكترونيا

مسقط - الرؤية

دشَّنت "ديم"، أمس، منظومة إدارة الوثائق والمستندات الإلكترونية "الميسر"، تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وبحضور سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للمياه "ديم"، وعدد من الإدارة التنفيذية والموظفين في ديم؛ وذلك بالمركز الوطني للمراقبة والتحكم بالمياه.

وشهد حفل التدشين تكريم فريق العمل القائم على النظام من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والهيئة العامة للمياه.

وبذلك التدشين، تعد "ديم" هي أول مؤسسة في السلطنة تجتاز المعايير الوطنية، وتحصل على شهادة التوافق مع معايير إدارة الوثائق والمستندات الالكترونية ذات الاعتماد العالمي، وفق هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية المعتمدة لنظام (IBM File Net P8) رقم الإصدار (5.2.2) الخاص بإدارة الوثائق والمستندات الإلكترونية ونظام المراسلات.

واستغرق العمل على النظام ما يقارب الستة أشهر، تم خلالها رفع كافة الوثائق والمستندات والمراسلات الورقية إلى النظام منذ بداية 2009م، وحتى الأحد الماضي 21 يوليو 2019، والتي تعدت في عددها مئات الآلاف من الوثائق والمستندات ومرفقاتها؛ وبالتالي فإنَّ نظام "الميسر" حالياً يوفر الوصول إلى آلاف الوثائق والمستندات بكل سهولة ويسر.

وأشرفَ فريق مكون من 8 موظفين عمانيين على عملية تحويل الوثائق والمستندات إلى النظام وتعريف الموظفين على كيفية التعامل مع النظام من خلال تسجيل وتصنيف وحفظ الوثيقة. ويحتوي برنامج الميسر على 32 نوعا من الوثائق والمستندات ويمكن ربطه مع برامج أخرى مستخدمة في البريد الإلكتروني إلى النظام كرسائل للحفظ مع مرفقاتها. وقد انخفض عدد الوثائق والمستندات الورقية المستلمة في "ديم" خلال العام الماضي إلى 50 ألف وثيقة ومستنداً ورقيا، مقارنة بالسنوات التي سبقتها، ويعزى هذا الانخفاض الحاصل نتيجة تفعيل الميسر لإدارة الوثائق والمستندات الإلكترونية.

وصاحب تدشين نظام إدارة الوثائق والمستندات الإلكترونية "الميسر" إقامة معرض حول مسيرة قطاع المياه في السلطنة حتى 2019، من خلال معروضات تمتد خلال الفترة من العام 1976 إلى 1984 ومنها صورة لمحطة مياه في الغبرة تعود إلى العام 1982.