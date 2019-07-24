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1.249 مليار ريال قيمة التداول العقاري بنهاية يونيو

الأربعاء 24 يوليو 2019 08:59 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية
بلغ إجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري بالسلطنة بنهاية يونيو 2019م، ما قيمته مليار و249 مليونا و300 ألف ريال عماني، مقارنة بمليار و413 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية يونيو 2018، وفق الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ومن بين القيمة المتداولة للنشاط العقاري، بلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 43 مليونا و900 ألف ريال عماني، بانخفاض نسبته 1.4% عن نهاية يونيو 2018م، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 486 مليونا و900 ألف ريال عماني لـ29 ألفا و468 عقد بيع، بارتفاع في القيمة نسبته 0.1% مقارنة بنهاية يونيو 2018م.
وانخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 18.4% لتسجل 750 مليونا و900 ألف ريال عماني، مقارنة مع 919 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية يونيو 2018م، وبلغ عدد عقود الرهن بنهاية يونيو 2019م 8 آلاف و140 عقدا.
وبلغ عدد عقود المبادلة 845 عقدا بقيمة 11.5 مليون ريال عماني. وفيما يخص الملكيات الصادرة بنهاية يونيو 2019 فقد بلغ عددها 109 آلاف و742 ملكية بانخفاض نسبته 5.4% عن نهاية يونيو 2018م، والذي شهد إصدار 116 ألفا و39 ملكية، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية 490 ملكية، مقارنة مع 812 ملكية بنهاية يونيو 2018م.

 

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