الأحد, 21 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

حقيقة وقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية والألمانية إلى القاهرة

الأحد 21 يوليو 2019 11:38 ص بتوقيت مسقط

حقيقة وقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية والألمانية إلى القاهرة

عواصم - الوكالات

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن شركة الخطوط الجوية "لوفتهانزا" قررت وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة على الفور "لأسباب أمنية".

ونقلت قناة ARD عن الشركة قولها في بيان :"بما أن السلامة هي الأولوية القصوى لـ Lufthansa، فقد أوقفت شركة الطيران رحلاتها إلى القاهرة مؤقتا اليوم حتى يتم تقييم الوضع". ولم يتم الكشف عن التفاصيل.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية (British Airways)، قد أوقف كل الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة أسبوع، إلى حين الانتهاء من النظر في هذه المسألة.

ولم تفصح الخطوط الجوية البريطانية بدورها عن الأسباب التي دفعتها إلى تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة.

إلى ذلك أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني المصري أن السفارة البريطانية في القاهرة أكدت أن قرار تعليق الرحلات إلى مطار القاهرة لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية.

وأضاف المصدر إلى أنه يجري تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.

من جانبها، قامت وزارة الطيران المدني بزيادة "السعة المقعدية" لطائرات شركة "مصر للطيران" المتجهة إلى لندن، وتخصيص طائرة من طراز "بوينغ - 787 دريملاينر" الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية إلى مطار "هيثرو" البريطاني لتيسير نقل الركاب خلال فترة التعليق.

بدوره، أكد رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي أحمد فوزي، أن الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" لم تبلغ نظيرتها المصرية بأي ملاحظات من جانبها تجاه قواعد الأمن والسلامة في مطار القاهرة.

وشدد فوزي، على أن "قرار الشركة البريطانية تعليق الرحلات إلى القاهرة لمدة 7 أيام شأن داخلي بحت".

وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد أعلنت في بيان تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة لمدة أسبوع كـ "إجراء احترازي" للسماح بإجراء تقييم للأمن هناك.

وجاء في بيان الخطوط الجوية البريطانية "نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات (التي تصلها طائرات الشركة) في جميع أنحاء العالم، وأوقفنا الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة أسبوع كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 يوليو 2017

الخطوط الجوية القطرية تكشف تفاصيل رحلات (الدوحة - صحار)

المزيد

19 سبتمبر 2018

حقيقة بيع الخطوط الجوية التركية لقطر

المزيد

29 أغسطس 2015

الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلاتها إلى الكويت

المزيد

18 مايو 2016

رحلات مباشرة بين لندن ومسقط على "الخطوط البريطانية" اعتبارا من أكتوبر المقبل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التجارة والصناعة": تطور مبشر للقيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات التحويلية

الاقتصاد - محلي

موردون ومستهلكون: بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات تضمن مزيدا من الجودة والأمان لمصلحة المستهلك

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

مجلس الحرف العالمي يزور بهلاء لتقييمها كـ"مدينة عالمية للحرف".. اليوم

المحليات - أخبار

الرواس: برنامج ثري بالأنشطة المتنوعة لإسعاد زوار مهرجان صلالة السياحي 2019

المحليات - أخبار

انطلاق برنامج "١٠٠ مبتكر عماني" ضمن فعاليات جائزة الرؤية لمباردات الشباب

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

حقيقة وقوع حادث لعائلة سعودية على طريق صلالة .. ووفاة أوروبي غرقا بوادي العربيين

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

"الزواج الأبيض" في إيران .. ظاهرة متجددة تثير الجدل

منوعات - من هنا وهناك

حقيقة ربط تجديد المركبات في السلطنة بدفع فواتير الكهرباء والماء

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة