"الأوقاف" بظفار تكرم المشرفين الدينيين المجيدين

صلالة - الرؤية

نظَّمتْ المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار -ممثلة بقسم الإشراف والتوجيه- حفل تكريم المشرفين الدينيين، تحت رعاية الدكتور أحمد بن علي الكعبي مدير عام الأوقاف بمحافظة ظفار.

وبدأ الحفل بورشة عمل للمشرفين الدينيين بعنوان "كيف تكون مشرفا متميزا"، قدمها غانم بن سالم بن علي المشيخي رئيس قسم التربية الإسلامية بالمديرية العامة للتربية والتعليم، وتناولت مفهوم الإشراف ودور المشرف الديني وأهم خصائص المشرف الفعال.

وتطرَّقت الورشة إلى الأنماط المختلفة للشخصيات وطريقة فهم كل شخصية وآليات التعامل معها، وكذلك تناولت مهام المشرف الديني حسب لوائح وتقسيمات الخدمة المدنية.

وقال سعيد بن بخيت سعيد عويلاب الشحري رئيس قسم الإشراف والتوجه، إنَّ الحلقة تأتي ضمن البرامج والخطط السنوية التي يُنظمها الإشراف والتوجيه للمشرفين؛ بهدف الارتقاء بالعمل الإشرافي وتطور الكوادر الإشرافية، وتأهيلهم وتعزيز الإمكانيات لديهم، وإكسابهم مختلف الخبرات التي تتعلق بالعمل الإشرافي.