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مذكرة تعاون بين "بيئة" و"مواصلات" لتنمية الوعي البيئي

السبت 20 يوليو 2019 07:59 م بتوقيت مسقط

مذكرة تعاون بين "بيئة" و"مواصلات" لتنمية الوعي البيئي

 

مسقط - الرؤية

وقّعت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" وشركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" مذكرة تعاون في مجال الوعي البيئي والحفاظ على البيئة العمانية للأجيال القادمة، في إطار تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز المشاركة والمسؤولية المُجتمعية.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن المبادرة البيئية "عمان تستاهل" والتي أطلقتها "بيئة" في مطلع العام 2019م والتي تهدف للحد من ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات في الأماكن السياحية وعدم التخلص منها بالطريقة الصحيحة إضافة إلى تأسيس فريق تطوعي يحمل مبادرة "عمان تستاهل" لتعزيز التوعية في الجانب التطوعي ولضمان الاستدامة وإشراك المجتمع للتقليل من الأضرار البيئية التي أصبحت تهدد مُستقبل الإنسان وديمومة الحياة.

وبموجب مذكرة التعاون، ستقوم "مواصلات" بنقل المشاركين في المبادرة إلى مختلف الوجهات في إطار دورها الملموس في الحد من التلوث البيئي باستخدام حافلات النقل العام مما يؤدي إلى التقليل من انبعاث الغازات الملوثة للبيئة للحفاظ على استدامتها.

ويأتي ذلك التعاون بين الشركتين حرصًا على تحقيق التكامل المؤسسي تماشياً مع خطط السلطنة وجهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 والتي هي عبارة عن مجموعة من 17 هدفًا وُضعت من قِبل منظمة الأمم المتحدة حيث إنَّ استخدام أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة وتقليل كمية النفايات التي نولدها هي جزء من تلك الأهداف. وتركز الأهداف على التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة.  

 

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