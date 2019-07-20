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السعودية: نقل مواطن إيراني إلى السلطنة إثر إصابة بالغة تعرض لها

السبت 20 يوليو 2019 06:37 م بتوقيت مسقط

السعودية: نقل مواطن إيراني إلى السلطنة إثر إصابة بالغة تعرض لها

 

الرياض - الوكالات

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية انه تم نقل مواطن إيراني إلى السلطنة الشقيقة، إثر إصابة بالغة تعرض لها على متن السفينة "سافيز"  التي كانت تتمركز شمال غرب الحديدة، بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التام من استقرار حالته.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر بأن الوزارة تلقت طلبًا من الخارجية الإيرانية عبر السفارة السويسرية في الرياض لنقله إلى السلطنة، بعد تحسن حالته الصحية.

وأوضح المصدر، أنه تم نقل المواطن الإيراني المذكور إلى السلطنة بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التام من استقرار حالته.

وأضاف ، أن عملية إخلاء المواطن الإيراني وتقديم الرعاية الطبية له ومن ثم نقله إلى السلطنة، يأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، وانطلاقًا من مواقف المملكة الثابتة تجاه تلبية النداء وتقديم العون والمساعدة والقيام بدورها الإنساني دون تسييس.

 

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