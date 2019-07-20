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تطورات جديدة في "القضية الأخلاقية" لمستشار ولي عهد أبوظبي

السبت 20 يوليو 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

تطورات جديدة في "القضية الأخلاقية" لمستشار ولي عهد أبوظبي

 

واشنطن - الوكالات

أشار موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن محكمة فيدرالية في ولاية فيرجينيا الأمريكية وجهت تهم الاتجار الجنسي والاستغلال الإباحي للأطفال وارتكاب أفعال فاحشة، لجورج نادر مستشار ولي عهد أبو ظبي.

وأضاف الموقع أن هذه التهم تنضاف إلى تهم وُجهت له الشهر الماضي بعد أيام من اعتقاله، وتشمل حيازة وترويج مواد إباحية للأطفال.

وتابع أن جورج نادر كان واحدا من الشهود الرئيسيين في التحقيقات التي أشرف عليها المحقق الخاص روبرت مولر حول ما عرف بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت في 2016، وفاز بها الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وكان نادر، وهو رجل أعمال أمريكي لبناني الأصل، حلقة وصل بين فريق ترامب ومسؤولين روس قبيل تلك الانتخابات، وقالت تقارير إنه نظم لقاء في جزر سيشيل بين شريك لترامب ومسؤول روسي له علاقات قوية بالرئاسة الروسية.

وأشار الموقع الإخباري الأمريكي إلى أن نادر كان يقدم نفسه كواحد من المقربين لمحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.

واعتقل نادر مطلع يونيو الماضي في مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك، ومثل لاحقا أمام القضاء في الولاية نفسها قبل تحويله إلى محكمة فدرالية بولاية فرجينيا، حيث وجهت له أولى التهم.

وأكدت مصادر حيازة أفلام إباحية وأشرطة جنسية لأطفال في هاتف جورج نادر، ورفض قاض فدرالي في فرجينيا إخلاء سبيل المتهم بكفالة لأنه يشكل خطرا على أمن المجتمع كما قال، كما عبر عن خشيته من احتمال هرب نادر إذا أخلي سبيله، نظرا لعلاقاته الواسعة مع سياسيين نافذين في الشرق الأوسط.

 

المصدر : الجزيرة نت

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