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موظف بمايكروسوفت يسرق 10 ملايين دولار

السبت 20 يوليو 2019 04:28 م بتوقيت مسقط

موظف بمايكروسوفت يسرق 10 ملايين دولار

 

عواصم - الوكالات

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي، أن مطور البرمجيات الأوكراني فولوديمير كفاشوك، البالغ من العمر 25 عاما يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا و250 ألف دولار غرامة، بحسب بيان المكتب.

وكان كفاشوك عضوا في فريق مايكروسوفت التجاري من أغسطس 2016، حيث شارك في اختبار منصة التجزئة عبر الإنترنت للشركة وتم طرده في يونيو 2018.

وقال المكتب في بيان: "شارك كفاشوك في اختبار منصة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت من مايكروسوفت واستخدم الاختبار لسرقة قيمة العملة المخزنة في مثلا بطاقات الهدايا، مضيفا أنه حاول سرقة أكثر من 10 ملايين دولار من الشركة.

ثم أعاد بيع ما سرقه عبر الانترنت واستخدم العائدات لشراء سيارة تسلا بقيمة 160 الف دولار ومنزل بحيره بقيمة 1.6 مليون دولار".

وحاول كفاشوك إخفاء الأدلة الرقمية التي يمكنها تتبع الاحتيال ومبيعات الإنترنت إليه.

لقد استخدم خدمة "خلط البيتكوين" في محاولة لإخفاء مصدر الأموال الذي ينتقل في نهاية المطاف إلى حسابه البنكي. وبشكل عام، على مدار سبعة أشهر من عمل كفاشوك غير القانوني، تم تحويل ما يقرب من 2.8 مليون دولار إلى حساباته المصرفية".

والقضية قيد التحقيق الآن، وقال متحدث باسم مايكروسوفت "نحن لا نؤكد أوضاع الموظفين الحاليين أو السابقين".

 

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