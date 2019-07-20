السبت, 20 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

بحث آلية إرسال قوات أمريكية إلى السعودية بعد موافقة الملك سلمان

السبت 20 يوليو 2019 04:04 م بتوقيت مسقط

بحث آلية إرسال قوات أمريكية إلى السعودية بعد موافقة الملك سلمان

 

عواصم - الوكالات

كشفت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، ما ستوفره القوات المتوقع إرسالها إلى المملكة العربية السعودية والتي وفقا لمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية سيبلغ عددها 500 عنصر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "بالتنسيق مع وبدعوة من المملكة العربية السعودية، أذن وزير الدفاع بنقل الأفراد والموارد الأمريكية من أجل الانتشار في المملكة العربية السعودية. يوفر هذا التحرك للقوات رادعا إضافيا، ويضمن قدرتنا على الدفاع عن قواتنا ومصالحنا في المنطقة من التهديدات الناشئة والموثوقة. هذه التحرك يخلق عمق عملياتي وشبكات لوجستية".

وأضافت القيادة في بيانها "تقوم القيادة المركزية الأمريكية وباستمرار، بتقييم وضع القوة في المنطقة وتعمل مع سلطات المملكة العربية السعودية لوضع أصول الولايات المتحدة في المواقع المناسبة".

وكان العاهل السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر موافقته على استقبال القوات الأمريكية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الدفاع بالمملكة.

ويأتي ذلك القرار وسط ما كشفه محللون عن تحضيرات في قاعدة الأمير سلطان الجوية شرق العاصمة السعودية، الرياض.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 أبريل 2016

أوباما يصل السعودية ويلتقي الملك سلمان

المزيد

25 أبريل 2016

بريطانيا لا تستبعد إرسال قوات إلى ليبيا

المزيد

16 يونيو 2019

بريطانيا تقرر إرسال قوات خاصة إلى بحر عمان

المزيد

07 يناير 2016

ألمانيا توافق على إرسال قوات إضافية إلى بغداد ومالي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

حقيقة وقوع حادث لعائلة سعودية على طريق صلالة .. ووفاة أوروبي غرقا بوادي العربيين

المحليات - شرطة

شاهد.. السلطنة تختتم مشاركتها في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى .. وإشادة بفيلم "خطة السلطنة للتنمية المستدامة"

الاقتصاد - محلي

السنيدي يلقي كلمة السلطنة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بنيويورك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

الاقتصاد - محلي

17 فنانا عمانيا في معرض تشكيلي بالنمسا

المحليات - ثقافة

بنسبة نمو 77%.. "مواصلات" تنقل 4,5 مليون راكب في النصف الأول

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

"الزواج الأبيض" في إيران .. ظاهرة متجددة تثير الجدل

منوعات - من هنا وهناك

حقيقة ربط تجديد المركبات في السلطنة بدفع فواتير الكهرباء والماء

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة