بالفيديو .. سفينة أمريكية تدمر طائرة مسيرة إيرانية .. وطهران ترد

عواصم - الوكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز.

وقال ترامب إن الطائرة المسيرة الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال".

ودعا الرئيس الأمريكي الدول الأخرى إلى إدانة التصرفات الإيرانية وحماية السفن التابعة لها.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق حماية المواقع والمصالح الأمريكية مما وصفه بـ "أعمال إيرانية استفزازية وعدائية".

من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ليست لديها أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة في منطقة الخليج.

وأرفق وزير الخارجية الإيراني الصورة بكلمة "تذكير" باللغة الانجليزية في إشارة إلى بعد الولايات المتحدة الجغرافي عن منطقة الخليج، على ما يبدو.