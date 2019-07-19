الجمعة, 19 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

بالفيديو .. سفينة أمريكية تدمر طائرة مسيرة إيرانية .. وطهران ترد

الجمعة 19 يوليو 2019 05:29 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. سفينة أمريكية تدمر طائرة مسيرة إيرانية .. وطهران ترد

عواصم - الوكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز.

وقال ترامب إن الطائرة المسيرة الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال".

ودعا الرئيس الأمريكي الدول الأخرى إلى إدانة التصرفات الإيرانية وحماية السفن التابعة لها.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق حماية المواقع والمصالح الأمريكية مما وصفه بـ "أعمال إيرانية استفزازية وعدائية".

من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ليست لديها أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة في منطقة الخليج.

وأرفق وزير الخارجية الإيراني الصورة بكلمة "تذكير" باللغة الانجليزية في إشارة إلى بعد الولايات المتحدة الجغرافي عن منطقة الخليج، على ما يبدو.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 يونيو 2019

بالفيديو.. لفتة طيبة من السعودية تجاه سفينة إيرانية

المزيد

14 يناير 2019

بالفيديو والصور .. مقتل 15 شخصا إثر تحطم طائرة إيرانية

المزيد

16 أغسطس 2015

مباحثات روسية إيرانية غدا.. وطهران تكشف للوكالة الذرية معلومات عن أنشطة سابقة

المزيد

02 أبريل 2016

بالفيديو.. طرد عائلة مسلمة من طائرة أمريكية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

شاهد.. السلطنة تختتم مشاركتها في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى .. وإشادة بفيلم "خطة السلطنة للتنمية المستدامة"

الاقتصاد - محلي

السنيدي يلقي كلمة السلطنة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بنيويورك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

الاقتصاد - محلي

17 فنانا عمانيا في معرض تشكيلي بالنمسا

المحليات - ثقافة

بنسبة نمو 77%.. "مواصلات" تنقل 4,5 مليون راكب في النصف الأول

الاقتصاد - محلي

11.8% انخفاضا بسعر نفط عمان "تسليم أغسطس".. و5.15% زيادة في الطلب الصيني

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

"الزواج الأبيض" في إيران .. ظاهرة متجددة تثير الجدل

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة