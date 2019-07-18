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إيران تعلن توقيف ناقلة نفط أجنبية في الخليج

الخميس 18 يوليو 2019 02:40 م بتوقيت مسقط

إيران تعلن توقيف ناقلة نفط أجنبية في الخليج

طهران - الوكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني توقيف ناقلة نفط أجنبية، يقول إنها تحمل "نفطا مهربا"، بالقرب من جزيرة لارك الإيرانية في الخليج، يوم الأحد الماضي.

وقال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان للحرس الثوري، اليوم الخميس: "طبقا لعمليات بحرية للحرس الثوري في منطقة الخليج ورصد حركة الملاحة عند سواحل الجمهورية الإسلامية وخلال عمليات البحرية الإيرانية في البحث عن تهريب النفط وكشف ناقلات النفط الحاملة للنفط المهرب، تم توقيف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون برميل نفط مهرب يوم الأحد الماضي بالقرب من جزيرة لارك الإيرانية في الخليج".

وأضاف الحرس الثوري أن "ناقلة النفط التي تم توقيفها يتشكل طاقمها من 12 بحارا جميعهم من جنسيات أجنبية، وكانت تقوم بنقل النفط المهرب من الزوارق الإيرانية القادمة من السواحل الإيرانية ونقلها إلى بلدان أخرى".

 

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