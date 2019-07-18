بيئة آمنه تدمج عالم الترفيه بالتعليم

عزاء المالكي | مسقط

دشن مركز نتي ساينتيست عمان (nutty Scientists Oman) علامته التجارية بالسلطنة وذلك من خلال حفل افتتاح مبهر أُقيم بالعريمي بوليفارد يوم الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠١٩م حفل الافتتاح والذي حضره عدد غفير من جموع العائلات رفقة اطفالهم..استمتعوا بعروض علمية تفاعليه مدهشة . هذا المركز الذي يمزج الترفيه بالتعليم..يعنى بعدة مجالات مختلفة في العلوم والهندسة والتكنولوجيا والروبوتات والصحة والبيئة والتغذية وغيرها، ويقدم باقة شهرية متميزة للاطفال ممن تتراوح اعمارهم بين ٣ سنوات وحتى ١٢ سنة ومقسمه لثلاث مجموعات عمرية..يقع المركز في الموالح الجنوبية ويستقبل علماءه الصغار من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة التاسعة مساءا

في Nutty Scientists نرى بأن النمط الترفيهي الشائع حاليا لا يحقق المستوى المأمول من الفائدة ؛ إذ أن الألعاب الإلكترونية حولنا قد تحد من فكر وخيال الطفل واستغلال الإمكانيات المحيطة حوله سلباً ، مما يؤدي إلى تعميق الفجوة بينه وبين بيئته.

Nutty scientists بيئة آمنة تدمج عالم الترفيه بالتعليم لضمان استثمار قدرات وأوقات الطفل بما هو مجد ومفيد .حائز على رضا الكثير من الأفراد والمؤسسات عالمياً إيمانا بدور التجربة العملية في استكشاف العلوم والإبحار فيها وصناعة المعرفة الجديدة.

يقدم المركز انشطة ترفيهية هادفة في قالب علمي وتعليمي وفق نسق ومنهج عالمي يتوافق ومعايير العلوم للجيل القادم NGSS"** يناسب الأطفال ذوي الفئة العمرية ٣ إلى ١٤ سنة وينقسم إلى ثلاث مستويات عمرية ومعرفية، وتقدم باللغة الإنجليزية.**

يضم المركز باقة من برامج المتعة والمرح والفائدة ، قائم على مهارات وفنيات التجربة والتحليل والاستكشاف والاستنتاج وذلك عبر معامل مختبرية مهيئة لتحقيق تطلعات الآباء والأمهات بحيث تلبي احتياجات الأطفال والإجابة عن تساؤلاتهم المستمرة حول الظواهر التي تحدث أمامهم. كما تتضمن هذه الباقة برامج أخرى، يأتي في مقدمتها برنامج تنمية الذكاءات المتعددة للطفل- تكتشفها وتنميها Nutty Scientists والتي تفخر. Nutty scientists بأن يكون ضمن فريقها اختصاصية في علم النفس التربوي؛ لتشكل بذلك دعامة قوية لأهداف وتوجهات المركز. يقينا منا بأن خير جليس للمرء كتابه؛ قمنا بتوفير ركن خاص للقراءة يطل فيها قارئنا الصغير على عالم مليء بالمتعة والخيال والمعلومات والتي تزيد من ثقافته ومعرفته وتنمي مداركه في عالم متغير.

شغف الاكتشاف بطريقة مبتكرة.. ترقبونا في صيف 2019