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بنسبة نمو 77%.. "مواصلات" تنقل 4,5 مليون راكب في النصف الأول

الأربعاء 17 يوليو 2019 07:59 م بتوقيت مسقط

بنسبة نمو 77%.. "مواصلات" تنقل 4,5 مليون راكب في النصف الأول

 

 

مسقط – الرؤية

 

نقلت شركة النقل الوطنية العُمانية "مواصلات" أكثر من 4,5 مليون راكب خلال الفترة من 1 يناير وإلى 30 يونيو 2019 على جميع خطوطها داخل المدن بمحافظة مسقط وولايتي صلالة وصحار والخطوط بين المدن إلى مختلف محافظات السلطنة بمعدل أكثر من 25 ألف راكب يومياً وبنسبة نمو بلغت 77% لنفس الفترة من العام المنصرم. ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018م نقلت "مواصلات" أكثر من 2.5 مليون راكب وبمعدل أكثر من 14 ألف راكب يومياً.

وبلغ إجمالي عدد الركاب بالخطوط الداخلية بمحافظة مسقط وولايتي صلالة وصحار خلال النصف الأول من العام الحالي 4,279,488 مليون راكب. ونقلت الشركة حوالي 264,670 ألف راكب بالخطوط بين المدن إلى مختلف محافظات السلطنة. ويأتي التزايد الملحوظ في أعداد الركاب على كافة الخطوط المشغلة، تأكيدا لجودة الخدمات التي تقدمها "مواصلات" إلى جانب سعي الشركة لتوعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية استخدام وسائل النقل العام في السلطنة.

وتشغل "مواصلات" حاليا (34) خطا للنقل العام منها (13) خطا داخل محافظة مسقط وخطان داخل ولاية صلالة وخطان بولاية صحار ليصبح إجمالي عدد الخطوط داخل المدن 17 خطا، ويبلغ عدد الخطوط بين المدن 17 خطا أيضا، وتجدر الإشارة أن الشركة توفر خدمة تكاملية بينها وبين الشركة الوطنية للعبارات تربط محافظة مسندم وجزيرة مصيرة.

 

ومن المنتظر تدشين أنظمة الحلول الرقمية الذكية وتطبيق "هاتفي" لخدمات النقل العام التابعة لـ "مواصلات" خلال الربع الأخير من العام الجاري، وسيتضمن التطبيق على أنظمة الحجوزات الإلكترونية وباقة اشتراكات متنوعة وأنظمة تتبع دقيقة تتيح للمستخدم تتبع الحافلة لحين وصولها والعديد من الأنظمة الذكية التقنية التي سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال المرحلة المقبلة.

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